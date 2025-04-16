Авторы Lollipop Chainsaw RePOP выпустили трейлер нового режима Nightmare, который стал доступен несколькими днями ранее. В этом режиме игроки переносятся в пугающий сон главной героини Джульетт — знакомая школа Сан-Ромеро предстаёт в мрачном, искажённом виде, а зомби становятся куда опаснее.

Nightmare Mode разблокируется только после получения счастливой концовки в одном из двух стандартных режимов: Original или RePOP. Как рассказал бывший президент Dragami Games Ёсими Ясуда, идея создать «Кошмар» родилась из запросов фанатов оригинала 2012 года. Режим добавляет динамики и сложности для опытных игроков.

Lollipop Chainsaw RePOP — это ремастер культового экшена про чирлидершу с бензопилой. Игра уже разошлась тиражом более 200 тысяч копий и доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.