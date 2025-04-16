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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби, Юмор
7.8 484 оценки

Авторы Lollipop Chainsaw RePOP выпустили трейлер нового режима Nightmare

butcher69 butcher69

Авторы Lollipop Chainsaw RePOP выпустили трейлер нового режима Nightmare, который стал доступен несколькими днями ранее. В этом режиме игроки переносятся в пугающий сон главной героини Джульетт — знакомая школа Сан-Ромеро предстаёт в мрачном, искажённом виде, а зомби становятся куда опаснее.

Nightmare Mode разблокируется только после получения счастливой концовки в одном из двух стандартных режимов: Original или RePOP. Как рассказал бывший президент Dragami Games Ёсими Ясуда, идея создать «Кошмар» родилась из запросов фанатов оригинала 2012 года. Режим добавляет динамики и сложности для опытных игроков.

Lollipop Chainsaw RePOP — это ремастер культового экшена про чирлидершу с бензопилой. Игра уже разошлась тиражом более 200 тысяч копий и доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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