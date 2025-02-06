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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби, Юмор
7.8 471 оценка

Lollipop Chainsaw RePOP обзавелась фоторежимом

monk70
Новости

Dragami Games выпустила обновление для Lollipop Chainsaw RePOP для PlayStation 5, Xbox Series и ПК, которое добавляет «Фоторежим» и костюм «Готский наряд». Версии обновления для PlayStation 4, Xbox One и Switch будут выпущены «как только будут готовы».

Обновление также включает многочисленные исправления ошибок для улучшения стабильности и игрового процесса на различных этапах. Были устранены такие проблемы, как неестественное поведение зомби, неправильное появление персонажей на экранах окончания игры и наложение звука. Кроме того, были устранены графические сбои, переходы в фоновой музыке и проблемы с интерфейсом мини-игр, что обеспечивает гораздо более плавный и захватывающий опыт для игроков на протяжении всей игры.

Lollipop Chainsaw RePOP доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.

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