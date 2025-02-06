Lollipop Chainsaw RePOP обзавелась фоторежимом

Dragami Games выпустила обновление для Lollipop Chainsaw RePOP для PlayStation 5, Xbox Series и ПК, которое добавляет «Фоторежим» и костюм «Готский наряд». Версии обновления для PlayStation 4, Xbox One и Switch будут выпущены «как только будут готовы».

Обновление также включает многочисленные исправления ошибок для улучшения стабильности и игрового процесса на различных этапах. Были устранены такие проблемы, как неестественное поведение зомби, неправильное появление персонажей на экранах окончания игры и наложение звука. Кроме того, были устранены графические сбои, переходы в фоновой музыке и проблемы с интерфейсом мини-игр, что обеспечивает гораздо более плавный и захватывающий опыт для игроков на протяжении всей игры.

Lollipop Chainsaw RePOP доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.