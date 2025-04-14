Lollipop Chainsaw RePOP получила обновление с кошмарным режимом

Разработчик Dragami Games объявил, что бесплатное обновление для зомби-экшена Lollipop Chainsaw RePOP стало доступно для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam, которое добавляет кошмарный режим. Версия Switch будет выпущена «как только получит одобрение от Nintendo».

Кошмарный режим — это дополнительное обновление контента, в котором Джульетта просыпается как легендарный охотник на зомби. Этот режим становится доступен после достижения счастливой концовки в оригинальном режиме или режиме RePOP.

В кошмарном режиме игроки могут получить различные предметы, которые пробуждают скрытые способности Джульетты. Собирая эти предметы, Джульетта полностью реализует свой потенциал легендарного охотника на зомби, что позволит проводить высокоскоростные акробатические сражения на совершенно новом уровне.

Кроме того, в настоящее время проводится ограниченная по времени распродажа на Xbox Series, Xbox One, Switch и ПК, где игру можно купить со скидкой 40 процентов в следующие периоды:

Xbox Series и Xbox One — с 13 апреля до 5 мая

Switch – 9 апреля по 29 апреля

PC (Steam) – с 14 апреля по 28 апреля.

Такая же распродажа будет проводиться для PlayStation 5 и PlayStation 4 позднее.