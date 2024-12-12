Lollipop Chainsaw RePOP скоро получит фоторежим

Вы хотите сделать несколько эффектных снимков в Lollipop Chainsaw RePOP? Что ж, скоро это станет возможным благодаря новому фоторежиму! Пока нет никаких подробностей о том, когда появится фоторежим, однако, как утверждает Йошими Ясуда, президент Dragami Games, это произойдет «очень скоро», что звучит многообещающе.

Напомним, что ранее, 3 декабря, вышло обновления 1.07 для Lollipop Chainsaw RePOP. В нем были исправлены многочисленные ошибки и представлен наряд Pin-Up Outfit. Кроме того, в Steam были добавлены новые карточки для PC-версии. С помощью этих карточек можно разблокировать иконки, эмодзи, фоны и другие предметы из игры, чтобы разнообразить свой профиль в Steam.

Lollipop Chainsaw RePOP уже доступна на Nintendo Switch, PS5/4, Xbox Series X|S, PC, и Xbox One. Версию для Xbox One можно обновить до версии Xbox Series X|S при помощи Smart Delivery.