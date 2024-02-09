Появились новые скриншоты ремастера Lollipop Chainsaw

Сегодня глава студии Dragami Games поделился скриншотом предстоящего ремастера игры Lollipop Chainsaw, однако позже студия выложила в сеть ещё больше новых скриншотов.

Глава студии, Есими Ясуда заявил, что он видел вопросы касательно стоимости проекта, платформ и системных требований игры, но призвал дождаться официального анонса - студия даст ответы на все вопросы, но позже.

Первоначально планировалось, что разработчики выпустят ремейк игры, однако в процессе разработки они приняли решение, что игре будет достаточно ремастера с улучшенной графикой. Однако кое-что новое в ремастере все-таки будет - студия собирается улучшить боевку игры. Так же студия пообещала, что игра не подвергнется цензуре.