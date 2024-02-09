Появились новые скриншоты ремастера Lollipop Chainsaw

Сегодня глава студии Dragami Games поделился скриншотом предстоящего ремастера игры Lollipop Chainsaw, однако позже студия выложила в сеть ещё больше новых скриншотов.
Глава студии, Есими Ясуда заявил, что он видел вопросы касательно стоимости проекта, платформ и системных требований игры, но призвал дождаться официального анонса - студия даст ответы на все вопросы, но позже.
Первоначально планировалось, что разработчики выпустят ремейк игры, однако в процессе разработки они приняли решение, что игре будет достаточно ремастера с улучшенной графикой. Однако кое-что новое в ремастере все-таки будет - студия собирается улучшить боевку игры. Так же студия пообещала, что игра не подвергнется цензуре.
3ий скрин!
Играйте лучше на эмуляторе ps3. Там всё хорошо.
Выглядит убого, лучше в оригинал на эмуляторе поиграть.Мда, че с разрабами стало как можно было ремастеред сделать хуже, чем просто оригинал который вышел 12 лет назад
Ты недооцениваешь всю мощь коричневой стороны силы современного геймдевелопмента!
переборщили яркостью и интенсивностью блума, надеюсь им кто-нибудь сообщит по обратной связи или до них самих дойдет что они сделали
И ведь всё равно кто то будет в такое игорить
идеально
Некоторые скрины нормально выглядят,а некоторые просто ужастно
Чё за мода на токсичные цвета?