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об игре
Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби , Юмор
8 272 оценки

Появились новые скриншоты ремастера Lollipop Chainsaw

AceTheKing
Новости

Сегодня глава студии Dragami Games поделился скриншотом предстоящего ремастера игры Lollipop Chainsaw, однако позже студия выложила в сеть ещё больше новых скриншотов.

Глава студии, Есими Ясуда заявил, что он видел вопросы касательно стоимости проекта, платформ и системных требований игры, но призвал дождаться официального анонса - студия даст ответы на все вопросы, но позже.

Первоначально планировалось, что разработчики выпустят ремейк игры, однако в процессе разработки они приняли решение, что игре будет достаточно ремастера с улучшенной графикой. Однако кое-что новое в ремастере все-таки будет - студия собирается улучшить боевку игры. Так же студия пообещала, что игра не подвергнется цензуре.

10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ugf16349

3ий скрин!

Играйте лучше на эмуляторе ps3. Там всё хорошо.

6
agula98

Выглядит убого, лучше в оригинал на эмуляторе поиграть.Мда, че с разрабами стало как можно было ремастеред сделать хуже, чем просто оригинал который вышел 12 лет назад

6
Roayal cat

Ты недооцениваешь всю мощь коричневой стороны силы современного геймдевелопмента!

0
Tommy.

переборщили яркостью и интенсивностью блума, надеюсь им кто-нибудь сообщит по обратной связи или до них самих дойдет что они сделали

3
B e s i k

И ведь всё равно кто то будет в такое игорить

2
Tommy.

идеально

1
ANCILOZAVR

Некоторые скрины нормально выглядят,а некоторые просто ужастно

0
Omnia Smirnow

Чё за мода на токсичные цвета?

-1