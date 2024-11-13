Продажи Lollipop Chainsaw RePOP значительно превысили ожидания

Компания Extreme, владеющая студией-разработчиком Dragami Games, пересмотрела свои прогнозы касательно прибыли в текущем финансовом году в большую сторону после того, как Lollipop Chainsaw RePOP значительно превысила первоначальные цели по продажам. Точные цифры продаж неизвестны, однако, по данным GameBiz, рост чистой прибыли составил впечатляющие 52,1%. Компания связывает неожиданный финансовый рост с успехом Lollipop Chainsaw RePOP, которая намного превзошла ожидания.
Ремастер культовой классической игры в жанре hack-and-slash от Grasshopper Manufacture был выпущен на нескольких платформах в сентябре этого года. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, у Lollipop Chainsaw RePOP в настоящее время "Очень положительные" отзывы в Steam и "В целом положительные" отзывы на Metacritic .
Rule34 хорошую рекламу сделал
Это очень хорошо. Молодцы.
Все это конечно замечательно, но там ценник выше чем у SH2)) // Max Shadrin
Кривой ремастер. И так хорошо продался. Лучше бы Шадоу оф Зе Давнел купили // Иван Страждин
Палка о двух концах. Скупили за счёт сексуальной девахи, что хорошо и не в пользу повесткам...Но в то же время скупили тухлый ремастер из го вна и палок, что в очередной раз плохо отразится на умах других разработчиков-ремастедрочеров..
Хотел поиграть в эту игру давно.Но то что вышло-это убогий консольный порт с постоянным отключением обзора мышкой, ужасной сменой плана на вид сверху и сбоку. Выпускать такое на ПК преступление.Это чисто консольная шарашка не для стима.
Неужели 50 тысяч копий для них успех.Хотя скорей всего основные продажи на приставках там ведь не воруют игры как на пк.
С чего решил, что 50 тысяч копий? Не путаешь с +52,1% чистой прибыли (что вообще очень хорошо)?
действительно, игры на ps 3 и 4 , psp, psp vita, xbox360 и другие консольные игры которые есть на торрентах просто висят и сознательные консольщики специально не качают их, а только покупают.
Они скачав пиратку отправляют деньги сони либо Майкрософт по почте.
Ты это серьёзно? Xbox360 и PS3 тоже пиратили жёстко. На торрентах валяются образы для консолей, ты это не учёл?))) Может ты перестанешь винить во всем пиратов? Ты выглядишь как клоун и придираешься к ним постоянно.
Все консоли пиратили жёстко. Даже ps4. И вроде уже ps 5 появляется. Это прикольно у меня всегда были шитые приставки. Куча пиратского, руссифицированного контента.