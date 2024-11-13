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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби, Юмор
7.8 429 оценок

Продажи Lollipop Chainsaw RePOP значительно превысили ожидания

2BLaraSex
Новости

Компания Extreme, владеющая студией-разработчиком Dragami Games, пересмотрела свои прогнозы касательно прибыли в текущем финансовом году в большую сторону после того, как Lollipop Chainsaw RePOP значительно превысила первоначальные цели по продажам. Точные цифры продаж неизвестны, однако, по данным GameBiz, рост чистой прибыли составил впечатляющие 52,1%. Компания связывает неожиданный финансовый рост с успехом Lollipop Chainsaw RePOP, которая намного превзошла ожидания.

Ремастер культовой классической игры в жанре hack-and-slash от Grasshopper Manufacture был выпущен на нескольких платформах в сентябре этого года. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, у Lollipop Chainsaw RePOP в настоящее время "Очень положительные" отзывы в Steam и "В целом положительные" отзывы на Metacritic .

7
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Solstice

Rule34 хорошую рекламу сделал

2
SOLUS5678

Это очень хорошо. Молодцы.

0
Пользователь ВКонтакте

Все это конечно замечательно, но там ценник выше чем у SH2)) // Max Shadrin

0
Пользователь ВКонтакте

Кривой ремастер. И так хорошо продался. Лучше бы Шадоу оф Зе Давнел купили // Иван Страждин

0
CT3H

Палка о двух концах. Скупили за счёт сексуальной девахи, что хорошо и не в пользу повесткам...Но в то же время скупили тухлый ремастер из го вна и палок, что в очередной раз плохо отразится на умах других разработчиков-ремастедрочеров..

0
Armen 88

Хотел поиграть в эту игру давно.Но то что вышло-это убогий консольный порт с постоянным отключением обзора мышкой, ужасной сменой плана на вид сверху и сбоку. Выпускать такое на ПК преступление.Это чисто консольная шарашка не для стима.

0
XeNTRoN

Неужели 50 тысяч копий для них успех.Хотя скорей всего основные продажи на приставках там ведь не воруют игры как на пк.

-13
The Ryan
Точные цифры продаж неизвестны

С чего решил, что 50 тысяч копий? Не путаешь с +52,1% чистой прибыли (что вообще очень хорошо)?

0
rtnrwv

действительно, игры на ps 3 и 4 , psp, psp vita, xbox360 и другие консольные игры которые есть на торрентах просто висят и сознательные консольщики специально не качают их, а только покупают.

0
hpi rtnrwv

Они скачав пиратку отправляют деньги сони либо Майкрософт по почте.

0
ugf16349

Ты это серьёзно? Xbox360 и PS3 тоже пиратили жёстко. На торрентах валяются образы для консолей, ты это не учёл?))) Может ты перестанешь винить во всем пиратов? Ты выглядишь как клоун и придираешься к ним постоянно.

0
Pravdarub ugf16349

Все консоли пиратили жёстко. Даже ps4. И вроде уже ps 5 появляется. Это прикольно у меня всегда были шитые приставки. Куча пиратского, руссифицированного контента.

0