Продажи Lollipop Chainsaw RePOP значительно превысили ожидания

Компания Extreme, владеющая студией-разработчиком Dragami Games, пересмотрела свои прогнозы касательно прибыли в текущем финансовом году в большую сторону после того, как Lollipop Chainsaw RePOP значительно превысила первоначальные цели по продажам. Точные цифры продаж неизвестны, однако, по данным GameBiz, рост чистой прибыли составил впечатляющие 52,1%. Компания связывает неожиданный финансовый рост с успехом Lollipop Chainsaw RePOP, которая намного превзошла ожидания.

Ремастер культовой классической игры в жанре hack-and-slash от Grasshopper Manufacture был выпущен на нескольких платформах в сентябре этого года. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, у Lollipop Chainsaw RePOP в настоящее время "Очень положительные" отзывы в Steam и "В целом положительные" отзывы на Metacritic .