Пока Bethesda отдыхает, китайский разработчик выпустил свой Starfield за 49 рублей

В Steam состоялся релиз, который, без всякого сомнения, заставит Тодда Говарда пересмотреть свои взгляды на ценообразование. Неизвестная широкой публике студия White Leaf Studio представила миру свой амбициозный проект 独行天启, или же Lone Apocalypse. Это игра на выживание в открытом мире, действие которой происходит на замерзшем острове в недалеком будущем. Игрокам предлагается нечто до боли знакомое: исследование враждебной планеты, строительство базы, крафт, сбор ресурсов и даже динамическая погода. Конечно, вместо тысячи планет тут всего один замерзший остров, но ведь надо с чего-то начинать.

Самое интересное в этом ответе большим ААА-играм — это, разумеется, цена. За весь этот масштабный опыт по выживанию в постапокалипсисе разработчики просят целых 49 рублей по стартовой скидке. Создатели скромно отмечают, что ранний доступ нужен для сбора отзывов и что пользователи, заинтересованные в игре, могут поиграть в нее раньше по более низкой цене. Какая трогательная забота о кошельках игроков, не правда ли?

На момент написания новости игра может похвастаться одним, но зато очень содержательным обзором, который гласит 好玩. Правда, стоит учесть, что великий и могучий русский язык пока не поддерживается, так что оттачивать навыки выживания придется на английском или китайском. Но настоящих исследователей такие мелочи никогда не останавливали. Таким образом, пока крупные корпорации тратят сотни миллионов и годы на создание своих гигантских миров, энтузиасты из White Leaf Studio показывают, что для покорения сердец геймеров достаточно желания и весьма привлекательного ценника.