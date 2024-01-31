Сиквел The Long Dark на подходе? Авторы показали тизер нового проекта на Unreal Engine 5

The Long Dark остается, пожалуй, одной из самых увлекательных игр про выживание, несмотря на то, что жанр сейчас очень переполнен, а игра Hinterland относительно "старая", так что идея сиквела была бы очень интересной, о чем говорит этот тизерный ролик таинственной игры, находящейся в разработке у команды.

Атмосфера немного отличается, так как эволюционный скачок очевиден с технологической точки зрения, но, судя по всему, это игра на выживание, и идея заключается в том, что это может быть возможная The Long Dark 2 или, по крайней мере, концептуально связанная с ней игра.

Ролик длится чуть более 20 секунд, но этого уже достаточно, чтобы составить представление об особой атмосфере, которая может иметь отношение к превосходной постапокалиптической и морознй выживалке, разработка которой ведется уже несколько лет, в рамках раннего доступа, который, однако, с самого начала имел значительный успех.

"В царстве Untold Survival Games скоро произойдут хорошие вещи", - сообщает Hinterland в посте, сопровождающем видео, не стесняясь в выражениях, сообщая, что это новая игра в разработке, и что это тоже выживание.

Еще одна особенность - новая игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, и действительно, графический рендеринг поражает воображение, демонстрируя явный стилистический разрыв с The Long Dark. Последняя была нацелена не столько на реализм, сколько на особую интерпретацию реальности, с более стилизованной графикой, которая, тем не менее, глубоко вызывающая, в том числе благодаря отличному использованию света и тени.