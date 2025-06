Пошаговая Lord Ambermaze выйдет 14 августа - новый трейлер

Инди-студия Potata Company, состоящая из двух человек, поделилась новым трейлером пошаговой ролевой игры Lord Ambermaze. В ролике разработчики раскрыли дату релиза — 14 августа — и показали некоторые новые детали: головоломки, персонажей, а также романтическую механику с подарками.

Lord Ambermaze вдохновлена The Legend of Zelda и Crypt of the NecroDancer. Действие разворачивается на острове, а главным героем выступает простой парень Зин, чью сестру похитил безумец. Смельчак отправляется через опасные земли на помощь родной душе. На его пути встают монстры, ловушки и прочие трудности.

Уникальная особенность Lord Ambermaze — в пошаговом геймплее. Когда главный герой двигается, вместе с ним «оживает» и окружающий мир. Геймерам предстоит грамотно и тактически продумывать свои шаги, чтобы уцелеть во вселенной Lord Ambermaze.

В игре будет полная русская локализация.