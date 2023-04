Студия объясняет, что эльфийская озвучка в The Lord of the Rings: Gollum будет и без платного DLC ©

Часть DLC для The Lord of the Rings: Gollum вызвала в минувшие выходные бурю негодования, поскольку она, по-видимому, закрывает эльфийскую озвучку за платной стеной. Precious Edition включает в себя бонус "Sindarin VO" к базовой игре, а также три других пакета DLC. В пресс-релизе говорится, что он добавляет "дополнительную озвучку на эльфийском языке Синдарин, выполненную профессионалами и предназначенную для преданных поклонников Средиземья". Другие подхватили это описание, предположив, что это единственный способ услышать, как эльфы говорят на своем родном языке в игре. Однако это не так. Заявление, предоставленное компанией Daedalic Entertainment говорит о том, что это DLC не так уж и вопиющее. Разработчик сообщил, что даже если вы владеете только базовой игрой, эльфы все равно будут говорить на синдарине, когда это необходимо. Это DLC призвано придать дополнительный колорит и атмосферу случайным NPC, с которыми вы столкнетесь по мере прохождения игры. Расширение Sindarin VO добавляет дополнительные реплики на синдарине некоторым персонажам в бэкграунд. Во время прохождения Мирквуда и других частей Средиземья Голлум сможет слушать различные диалоги между эльфами. Эти диалоги дополняют атмосферу и построение мира. Daedalic пошла на большее и наняла профессиональных актеров озвучки, которые были обучены синдарину нашими экспертами по лору. Это DLC для настоящих почитателей Толкина, которые хотят еще больше погрузиться в мир Средиземья. За дополнительную плату в размере $10 издание Precious Edition включает в себя синдаринскую озвучку, а также дополнительный сборник знаний, концепт-арт и саундтрек. The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая 2023 года на ПК и консолях.