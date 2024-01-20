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The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar 24.04.2007
Ролевая, Мультиплеер, MMO
8.3 279 оценок

Разработчики The Lord of the Rings Online опубликовали дорожную карту с планами на 2024 год

Solstice
Новости

Разработчики The Lord of the Rings Online провели очередной стрим, на котором поделились планами по игре на 2024 год.

В первом квартале 2024 года игроков ждёт новый контент для дополнения «Корсары Умбара» (глава эпоса, 2 инстанса на 3 человек, инстанс на 6 человек и рейд), добавление миссий «Войны за Три Вершины» в систему погружений и некое расширение системы погружений под названием «Эпическое зло».

Весной игроки получат дальнейшее продолжение новой эпической линии и квест-пак «Катакомбы Умбара».

Лето отметится добавлением нового хобби, четвёртой ремесленной профессии, новых бонусов VIP-подписки, а также обновлением классов и монстров.

Наконец, осенью выйдет дополнение с 4 новыми регионами к востоку от Умбара, к которым позже добавится дополнительный кластер инстансов и рейд. В этот же период ожидается обновление содружеств.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

удачи ребятам

1
Lorenzo Lamas

там графика старая как ховно мамонта как в это можно играть

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

а ещё анимация скилов, мне как бывшему фанату лотры понравилась более современная New World

0