Анализ работы графических режимов в Lords of the Fallen на PS5 и Xbox

Мы уже знаем, что PC-версия Lords of the Fallen не отличалась хорошей оптимизацией. При этом хотелось бы узнать, как игра чувствует себя на консолях текущего поколения. Именно за счет использования Unreal Engine 5 в соуслайке от студии Hexworks наблюдается более качественная графика и самые передовые режимы отображения и детализации.
В RPG предусмотрены на выбор два режима - Качество и Производительность, с аналогичными настройками графики на PS5 и Xbox Series X. В зависимости от режима, их переключение влияет на разрешение теней и текстур на удаленных объектах, из-за чего появляются участки с более низким качеством.
В режиме "Качество" - при динамическом масштабировании разрешения - Lords of the Fallen работает в 1440p, а в режиме "Производительность" - в 1080p. На Xbox Series S она работает с разрешением 1080p в режиме "Качество" и 720p в режиме "Производительность".
Что касается уровня производительности в режиме "Качество", то на всех трех консолях частота кадров находится на отметке 30 FPS, но есть небольшие провалы в моменты повышенной интенсивности игры. Если говорить о "Производительности", то здесь целью является достижение 60 fps на всех консолях, но в итоге в сложных ситуациях частота колеблется между 50 и 40, при этом Series X выигрывает у PS5. то же время частота кадров на Xbox более нестабильна, чем на PS5, здесь она все еще держится на уровне 40 fps.
Lords of the Fallen доступна на PS5, Xbox Series и PC.
Наниты, такие наниты
Некстенг консоли 2023 г. -720p
Больше сказать и добавить нечего)
Действительно не чего добавить когда текст осилить не можешь.