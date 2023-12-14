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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.4 905 оценок

Для Lords of the Fallen стала доступна первая часть праздничного обновления "Сезон веселья"

monk70
Новости

HEXWORKS, студия CI Games, объявила о начале «Сезона веселья» в Lords of the Fallen. Первая часть этого бесплатного праздничного обновления, состоящего из двух частей, для ролевой игры в жанре темного фэнтези начинается сегодня с «Предложения Ориуса» и продолжится 21 декабря с «Испытанием трех духов». Между двумя частями «Сезон веселья» представляет целый ряд новых функций, в том числе три совершенно новых квеста, каждый из которых открывает новый уникальный набор доспехов и оружия, новые заклинания, завершающие приемы, снаряды, совершенно новые бои снежками, и другое.

Особенности «Предложения Ориуса»:

  • Новые заклинания: шесть новых заклинаний, в том числе разрушительное «Жертвоприношение», «Бросок сияющего щита» и «Выстрел святой стрелы», что еще больше расширяет и без того широкий спектр магических атак.
  • Новые снаряды: теперь в распоряжении игроков три новых снаряда, в том числе «Кровавая рвота», «Взрывные мины» и «Ледяные черви», с помощью которых можно расправляться с противниками издалека.
  • Новые способности оружия босса: после весьма положительной реакции сообщества на введение способностей оружия босса в более раннем обновлении, игроки теперь могут разблокировать уникальные мощные способности для всего оружия босса, включая извержение прыгающего пламени с помощью Большого меча аббатисы и поток сжигание клинков Большим Молотом Отца Несчастья... после выполнения определенных «секретных заданий»
  • Сезонные украшения: Руины Морнстеда были скромно украшены праздничными украшениями в честь Сезона Веселья.

21 декабря – «Испытанием трех духов».

  • Испытание трех духов: три новые цепочки квестов, три новых набора брони, три новых оружия. Каждый из них представляет одного из трех богов — Сияние Ориуса, Рогаров Адира и таинственного Умбрала — игрокам придется преодолеть некоторые трудные испытания, чтобы получить такие награды.
  • Сброс внешнего вида персонажа в игре: очень востребованная сообществом функция. Игроки смогут изменить имя своего персонажа, форму тела и пол, оттенок кожи, цвет волос и другие физические атрибуты... как только они завершат новый квест по поиску осколков Зеркало Искажения
  • Новые жестокие атаки: каждое семейство оружия теперь имеет два уникальных финишера: один для одноручного владения, другой для двуручного владения.
  • Ящик для хранения: еще одна долгожданная функция: игроки смогут хранить до 2000 предметов в сундуке на мосту Скайрест, чтобы освободить место в инвентаре.
  • Переназначение геймпада: игроки смогут переназначать кнопки геймпада, имея возможность переназначать мышь и клавиатуру с момента запуска.
  • Снежки. Еще один новый метательный предмет: игроки теперь могут запускать снежки как во врагов, так и в захватчиков.

HEXWORKS также подтвердила, что обновления Lords of the Fallen будут продолжаться до 2024 года с внедрением оставшихся новых функций и улучшений, изложенных в контент-плане, объявленном в прошлом месяце. Они будут включать в себя дальнейшие усовершенствования баланса PvP и PvE, а также выпуск ведущей в жанре системы модификаторов Новой игры+, которая позволит игрокам полностью изменять и настраивать свой опыт.

Lords of the Fallen доступна для ПК в Steam и Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

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