Для Lords of the Fallen стала доступна первая часть праздничного обновления "Сезон веселья"

HEXWORKS, студия CI Games, объявила о начале «Сезона веселья» в Lords of the Fallen. Первая часть этого бесплатного праздничного обновления, состоящего из двух частей, для ролевой игры в жанре темного фэнтези начинается сегодня с «Предложения Ориуса» и продолжится 21 декабря с «Испытанием трех духов». Между двумя частями «Сезон веселья» представляет целый ряд новых функций, в том числе три совершенно новых квеста, каждый из которых открывает новый уникальный набор доспехов и оружия, новые заклинания, завершающие приемы, снаряды, совершенно новые бои снежками, и другое.
Особенности «Предложения Ориуса»:
- Новые заклинания: шесть новых заклинаний, в том числе разрушительное «Жертвоприношение», «Бросок сияющего щита» и «Выстрел святой стрелы», что еще больше расширяет и без того широкий спектр магических атак.
- Новые снаряды: теперь в распоряжении игроков три новых снаряда, в том числе «Кровавая рвота», «Взрывные мины» и «Ледяные черви», с помощью которых можно расправляться с противниками издалека.
- Новые способности оружия босса: после весьма положительной реакции сообщества на введение способностей оружия босса в более раннем обновлении, игроки теперь могут разблокировать уникальные мощные способности для всего оружия босса, включая извержение прыгающего пламени с помощью Большого меча аббатисы и поток сжигание клинков Большим Молотом Отца Несчастья... после выполнения определенных «секретных заданий»
- Сезонные украшения: Руины Морнстеда были скромно украшены праздничными украшениями в честь Сезона Веселья.
21 декабря – «Испытанием трех духов».
- Испытание трех духов: три новые цепочки квестов, три новых набора брони, три новых оружия. Каждый из них представляет одного из трех богов — Сияние Ориуса, Рогаров Адира и таинственного Умбрала — игрокам придется преодолеть некоторые трудные испытания, чтобы получить такие награды.
- Сброс внешнего вида персонажа в игре: очень востребованная сообществом функция. Игроки смогут изменить имя своего персонажа, форму тела и пол, оттенок кожи, цвет волос и другие физические атрибуты... как только они завершат новый квест по поиску осколков Зеркало Искажения
- Новые жестокие атаки: каждое семейство оружия теперь имеет два уникальных финишера: один для одноручного владения, другой для двуручного владения.
- Ящик для хранения: еще одна долгожданная функция: игроки смогут хранить до 2000 предметов в сундуке на мосту Скайрест, чтобы освободить место в инвентаре.
- Переназначение геймпада: игроки смогут переназначать кнопки геймпада, имея возможность переназначать мышь и клавиатуру с момента запуска.
- Снежки. Еще один новый метательный предмет: игроки теперь могут запускать снежки как во врагов, так и в захватчиков.
HEXWORKS также подтвердила, что обновления Lords of the Fallen будут продолжаться до 2024 года с внедрением оставшихся новых функций и улучшений, изложенных в контент-плане, объявленном в прошлом месяце. Они будут включать в себя дальнейшие усовершенствования баланса PvP и PvE, а также выпуск ведущей в жанре системы модификаторов Новой игры+, которая позволит игрокам полностью изменять и настраивать свой опыт.
Lords of the Fallen доступна для ПК в Steam и Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5.