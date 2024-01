Сиквел Lords of the Fallen, по слухам, запланирован к выходу в 2026 году

Lords of the Fallen была одной из самых заметных Souls-like проектов 2023 года. Благодаря многообещающей механике двойных миров, технологии Unreal Engine 5 и команде, надеявшейся искупить свою вину после неудачной первой попытки, игра быстро стала хитом и разошлась тиражом более миллиона копий.

Этот успех позволил издателю CI Games финансировать новые игры и еще один потенциальный Souls-like проект. Согласно новым слухам, Death of the Fallen - один из будущих проектов, запланированных издателем.

Пользователь Kurakasis обнаружил торговую марку, поданную CI Games. Под названием Death of the Fallen ожидается, что это будет следующая часть издательской серии, Souls-llkee. Пользователь просмотрел различные объявления о работе и профили LinkedIn в поисках информации о следующих проектах CI Games. Согласно его находкам, Death of the Fallen должна выйти в 2026 году. Ожидается, что разработчики вернется к работе над игрой и, возможно, снова будет использовать Unreal Engine 5 после несколько шаткого первого знакомства с технологией в Lords of the Fallen.

Помимо этих первых деталей, известно не так много, но в отчете говорится о других интересных играх, таких как Project Survive. Судя по всему, CI Games работает над игрой в жанре хоррора с открытым миром на Unreal Engine 5. Ее анонс запланирован на этот год, а предполагаемая дата выхода назначена на 2025 год и в настоящее время над игрой работает студия Underdog Studio.

Аналитики также ожидают расцвета жанра Souls-like в 2024 году с новыми анонсами, и, если верить этим слухам, Death of the Fallen может оказаться в числе многих Souls-like, анонсированных или показанных в этом году.