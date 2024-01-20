Слух: для Lords of the Fallen планируются два дополнения

Сегодня в сети появились слухи касательно планов студии Hexworks по разработке дополнений для Lords of the Fallen.
Первое дополнение будет анонсировано в этом году после выпуска всех обновлений из дорожной карты. В нем будет представлена новая локация, доступ к ней откроет новый неигровой персонаж, который будет погружать главного героя в сон.
Дополнение будет стоить 14,99 долларов, а его продолжительность составит около 10 часов. В дополнении будет представлено около двух десятков новых врагов и несколько боссов.
Так же инсайдер рассказал немного и про второе дополнение: оно выйдет в 2025 году, а на основной карте и в двух исследуемых зонах появятся новые враги.
Чем больше тем лучше, нет предела совершенству..
норм, как выйдут пройду на пиратке