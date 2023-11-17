Свежее обновление для Lords of the Fallen внесло улучшения в производительность, бои с боссами и многое другое

Компания Hexworks выпустила обновление v.1.1.326 для Lords of the Fallen. В этом обновлении значительно улучшены Nanite и общая производительность. Кроме того, повышена сложность боссов и введена новая система блокировки.
В патче 1.1.326 реализовано улучшение движка, позволяющее использовать Nanite для всех сеток Umbral. Это означает, что игроки получат заметный прирост производительности при нахождении в Умбрале. Команда также провела значительную оптимизацию механизмов порождения существ. Благодаря этому производительность в Умбрале больше не будет падать, даже если вас окружают зомби из Умбрала.
И это еще не все. Hexworks добавила множество дополнительных оптимизаций. Например, уменьшено количество объектов, отбрасывающих тени в различных областях. Это должно повысить производительность. Кроме того, данный патч обновляет DLSS 3 до последней версии.
Как уже говорилось, в этом патче также улучшены бои с боссами. Разработчики изменили баланс поведения некоторых боссов, а также их количество здоровья и наносимый урон. Благодаря этим изменениям боссы будут соответствовать уровню сложности на данном этапе вашего пути.
С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Это хорошо. Молодцы что правят. Да хреново, что не сразу, но ладно хоть так. Тем более игра не на 5-6 часов, прошёл с лагами и забыл. А в этой можно долго сидеть, да реиграбельность, все такое. Поэтому пускай доделывают как надо.
Спасибо, что разрешил.
Всегда пожалуйста. Для вас же стараюсь!
видно думали что стырев дарк солс игруля типа сама оптимизируецца и будет такой же как ДС но нет… свои игры нужно делать а не тыреть как ретурды
Как допилят - обязательно поиграю.