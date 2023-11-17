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Lords of the Fallen 13.10.2023
7.4 818 оценок

Свежее обновление для Lords of the Fallen внесло улучшения в производительность, бои с боссами и многое другое

butcher69
Новости

Компания Hexworks выпустила обновление v.1.1.326 для Lords of the Fallen. В этом обновлении значительно улучшены Nanite и общая производительность. Кроме того, повышена сложность боссов и введена новая система блокировки.

В патче 1.1.326 реализовано улучшение движка, позволяющее использовать Nanite для всех сеток Umbral. Это означает, что игроки получат заметный прирост производительности при нахождении в Умбрале. Команда также провела значительную оптимизацию механизмов порождения существ. Благодаря этому производительность в Умбрале больше не будет падать, даже если вас окружают зомби из Умбрала.

И это еще не все. Hexworks добавила множество дополнительных оптимизаций. Например, уменьшено количество объектов, отбрасывающих тени в различных областях. Это должно повысить производительность. Кроме того, данный патч обновляет DLSS 3 до последней версии.

Как уже говорилось, в этом патче также улучшены бои с боссами. Разработчики изменили баланс поведения некоторых боссов, а также их количество здоровья и наносимый урон. Благодаря этим изменениям боссы будут соответствовать уровню сложности на данном этапе вашего пути.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Это хорошо. Молодцы что правят. Да хреново, что не сразу, но ладно хоть так. Тем более игра не на 5-6 часов, прошёл с лагами и забыл. А в этой можно долго сидеть, да реиграбельность, все такое. Поэтому пускай доделывают как надо.

10
Qoold

Спасибо, что разрешил.

0
Сергей Понащенко Qoold

Всегда пожалуйста. Для вас же стараюсь!

1
Wolfenstein

видно думали что стырев дарк солс игруля типа сама оптимизируецца и будет такой же как ДС но нет… свои игры нужно делать а не тыреть как ретурды

1
Кей Овальд

Как допилят - обязательно поиграю.

0