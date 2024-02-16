Выпущено обновление 1.1.507 для Lords of the Fallen с различными исправлениями и улучшениями

HexWorks выпустила обновление 1.1.507 для Lords of the Fallen на всех платформах. Ожидайте исправлений многопользовательской игры, улучшенного обновления инвентаря и многого другого.
Основные моменты:
- Многопользовательское подключение. Разработчики продолжют стремиться к тому, чтобы многопользовательский режим был максимально плавным и функциональным, а дальнейшая оптимизация направлена на улучшение онлайн-соединений с меньшим количеством ограничений.
- Перемещайте предметы в хранилище, когда инвентарь полон. В этом улучшенном обновлении они представили новую механику, которая автоматически отправляет подходящие предметы в сундук, если инвентарь полон.
- Исправления сбоев на картах AMD. После многочисленных исследований команды HexWorks и AMD нашли решение, которое значительно уменьшит количество сбоев на картах AMD.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Даже жалко их немного. Игра - труп с 500 онлайна, но перед инвесторами надо делать вид бурной работы