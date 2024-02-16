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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 996 оценок

Выпущено обновление 1.1.507 для Lords of the Fallen с различными исправлениями и улучшениями

monk70
Новости

HexWorks выпустила обновление 1.1.507 для Lords of the Fallen на всех платформах. Ожидайте исправлений многопользовательской игры, улучшенного обновления инвентаря и многого другого.

Основные моменты:

  • Многопользовательское подключение. Разработчики продолжют стремиться к тому, чтобы многопользовательский режим был максимально плавным и функциональным, а дальнейшая оптимизация направлена на улучшение онлайн-соединений с меньшим количеством ограничений.
  • Перемещайте предметы в хранилище, когда инвентарь полон. В этом улучшенном обновлении они представили новую механику, которая автоматически отправляет подходящие предметы в сундук, если инвентарь полон.
  • Исправления сбоев на картах AMD. После многочисленных исследований команды HexWorks и AMD нашли решение, которое значительно уменьшит количество сбоев на картах AMD.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kurt Macgalen

Даже жалко их немного. Игра - труп с 500 онлайна, но перед инвесторами надо делать вид бурной работы

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