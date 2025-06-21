Авторы LOST ARK поделились планами июльского обновления

Игроков ждет специальная система развития персонажа, альтернативный рейтинг снаряжения, изменения баланса классов и прочее

Компания Astrum Entertainment представила дорожную карту будущих обновлений онлайн-игры LOST ARK и подробно остановилась на июльском обновлении. Разработчики введут сезонную систему «Пантеон героев». Геймеры смогут проверить свое мастерство: опробовать новую систему развития персонажа, поучаствовать в трех режимах испытаний и заслужить награды. Рейтинг снаряжения доработают: на оценку боевой эффективности героя будут влиять разные характеристики, а не только уровень закалки.

В будущем обновлении команда переработает устаревшие системы ради более удобной игры. Например, студия Smilegate RPG изменит хранилища образов, систему самоцветов и ежедневные задания Эфонского союза, а также переработает достижения.

Также разработчики изменят баланс классов, добавят возможность развить репутацию с Фадху и Юджи, а также позволят сразиться со стражем Бездны Эгиром в одиночку. Большими подробностями об июльском обновлении и будущих апдейтах команда поделится в ближайшем будущем. Авторы LOST ARK подчеркнули, что план могут скорректировать.