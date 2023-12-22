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Lost Ark 07.11.2018
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, Открытый мир
7.1 307 оценок

Опубликована дорожная карта LOST ARK на начало 2024 года

Simple Jack
Новости

Издатель русскоязычной версии LOST ARK выпустили дорожную карту на первый квартал 2024 года. План был подготовлен совместно с разработчиком игры — студией Smilegate RPG.

  • Январь — пролог рейда Камен (требуемый уровень снаряжения 1520), экстремальный режим рейда Волдан (1580 \ 1620), новые активности в поместье и обновление образов классов;
  • Февраль — рейд на Камена (1610\1630), боевой пропуск, Хранитель Вескаль (1630), система трансценденции и Чергоги Хаоса: Волдайк II (1630);
  • Март — новый остров и эпилог Камена.

21 декабря 2023 года в LOST ARK вышло обновление «Свет Судьбы».

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