Опубликована дорожная карта LOST ARK на начало 2024 года

Издатель русскоязычной версии LOST ARK выпустили дорожную карту на первый квартал 2024 года. План был подготовлен совместно с разработчиком игры — студией Smilegate RPG.
- Январь — пролог рейда Камен (требуемый уровень снаряжения 1520), экстремальный режим рейда Волдан (1580 \ 1620), новые активности в поместье и обновление образов классов;
- Февраль — рейд на Камена (1610\1630), боевой пропуск, Хранитель Вескаль (1630), система трансценденции и Чергоги Хаоса: Волдайк II (1630);
- Март — новый остров и эпилог Камена.
21 декабря 2023 года в LOST ARK вышло обновление «Свет Судьбы».