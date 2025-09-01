Серия Judgment не получит продолжения

Серия Like A Dragon (ранее Yakuza) давно стала культовой для фанатов по всему миру, а её спин-офф Judgment сумел завоевать отдельную аудиторию благодаря мрачному детективному тону и харизматичному герою Такуя Кимуре. Но, похоже, история Ягами подошла к концу.

Ещё до релиза Lost Judgment в 2021 году ходили слухи, что третьей части не будет. Причиной стали юридические конфликты между Sega и агентством актёра Кимуры, которые осложнили сотрудничество. Несмотря на это, поклонники продолжали надеяться на возвращение сыщика — и разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio долгое время молчали.

Истина всплыла неожиданно. Во время январского мероприятия в Японии один из разработчиков в беседе с фанатом признал: «На данный момент [серия] завершена». Пусть формулировка и оставляет крошечный зазор для интерпретаций, фактически она означает, что Judgment 3 не будет. Максимум, чего стоит ждать — появления знакомых персонажей в других проектах студии.

Что примечательно, это признание прошло мимо западной аудитории: фанаты на Западе узнали о нём только спустя семь месяцев благодаря твиту, который всколыхнул сообщество. Популярный фан-аккаунт Ryu News Ga Gotoku отреагировал на новость так же болезненно, как и тысячи игроков по всему миру.

Теперь поклонникам остаётся лишь надеяться на переиздания. Порт Judgment и Lost Judgment на будущую Switch 2 мог бы подарить шанс вновь пройтись по мрачным улицам Камурочо и погрузиться в дела Ягами.

К счастью, студия не сидит без дела: в этом году вышла Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, а впереди — загадочный проект Stranger Than Heaven. Но для фанатов Judgment известие о закрытии серии стало тяжёлым ударом: ведь детективные истории Ягами успели занять особое место в сердце игроков.