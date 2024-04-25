В трейлере Lost Legions римские легионеры выживают в тылу врага

Студия Tarock Interactive представила Lost Legions — игру на выживание в открытом мире. По словам разработчиков, действие игры разворачивается после катастрофы в Варусовой битве, в германском регионе Тевтобургского леса.

Игроку в роли римского легионера предстоит отстраивать лагерь, добывать ресурсы, создавать предметы и выживать среди варварских племен и диких животных. Все для того, чтобы вернуть три потерянных знамени павших легионов Рима.

Обещают большой, созданный вручную мир с множеством биомов, уникальными врагами, ресурсами и местами для исследований. В игре будет кооператив до четырех человек. Также можно будет вербовать неигровых персонажей для работы в своем поселении.

Lost Legions выйдет в первой половине 2025 года.