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Lost Legions 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Выживание, Инди, От третьего лица, Открытый мир
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В трейлере Lost Legions римские легионеры выживают в тылу врага

Simple Jack

Студия Tarock Interactive представила Lost Legions — игру на выживание в открытом мире. По словам разработчиков, действие игры разворачивается после катастрофы в Варусовой битве, в германском регионе Тевтобургского леса.

Игроку в роли римского легионера предстоит отстраивать лагерь, добывать ресурсы, создавать предметы и выживать среди варварских племен и диких животных. Все для того, чтобы вернуть три потерянных знамени павших легионов Рима.

Обещают большой, созданный вручную мир с множеством биомов, уникальными врагами, ресурсами и местами для исследований. В игре будет кооператив до четырех человек. Также можно будет вербовать неигровых персонажей для работы в своем поселении.

Lost Legions выйдет в первой половине 2025 года.

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-4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
LUCIFER_AGGRESSOR

Господи, какую же дичь выпускают((( Даже по анимациям видно, что это кринж

8
sergeu78

Кстати Ryse: Son of Rome игра 2014-го года и графа там намного качественее.

0
Janekste

Я уж думал нормальную RPG завезли про Римскую Империю. Предыстория интересная. Легион разбит в знаменитой битве в лесу. Ты выживший. Да тут ачешуеть какая крутая затравку на мощный сюжет. Но вместо толковой игры снова делают обычный тупой выживач. Мда уж... прохожу мимо.

-1
Ardok

Какая же редкостная чушь.

-1
Oscilograf

Учитывая, что "настоящие боевые п"дарасы" это вот как раз про римских легионеров, потому как дам в походы не брали, то "исследовать тыл врага" звучит весьма двусмысленно.

-7
Tokito77

кто такое сказал? а обоз и канабы с блекджеком и шкурками, ну да, ну да пошел я ...

-1
sergeu78

вообще-то боевой поход это не поездка на курорт или на дачу

0