В трейлере Lost Legions римские легионеры выживают в тылу врага

Студия Tarock Interactive представила Lost Legions — игру на выживание в открытом мире. По словам разработчиков, действие игры разворачивается после катастрофы в Варусовой битве, в германском регионе Тевтобургского леса.
Игроку в роли римского легионера предстоит отстраивать лагерь, добывать ресурсы, создавать предметы и выживать среди варварских племен и диких животных. Все для того, чтобы вернуть три потерянных знамени павших легионов Рима.
Обещают большой, созданный вручную мир с множеством биомов, уникальными врагами, ресурсами и местами для исследований. В игре будет кооператив до четырех человек. Также можно будет вербовать неигровых персонажей для работы в своем поселении.
Lost Legions выйдет в первой половине 2025 года.
Господи, какую же дичь выпускают((( Даже по анимациям видно, что это кринж
Кстати Ryse: Son of Rome игра 2014-го года и графа там намного качественее.
Я уж думал нормальную RPG завезли про Римскую Империю. Предыстория интересная. Легион разбит в знаменитой битве в лесу. Ты выживший. Да тут ачешуеть какая крутая затравку на мощный сюжет. Но вместо толковой игры снова делают обычный тупой выживач. Мда уж... прохожу мимо.
Какая же редкостная чушь.
Учитывая, что "настоящие боевые п"дарасы" это вот как раз про римских легионеров, потому как дам в походы не брали, то "исследовать тыл врага" звучит весьма двусмысленно.
кто такое сказал? а обоз и канабы с блекджеком и шкурками, ну да, ну да пошел я ...
вообще-то боевой поход это не поездка на курорт или на дачу