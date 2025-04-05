Вперед, к небесам! Lost Skies выходит в ранний доступ 18 апреля

Lost Skies, кооперативное приключение с элементами выживания и открытым миром от Bossa Games и издателя Humble Games, выходит в ранний доступ на ПК (Steam) уже 18 апреля.

На старте игрокам будет доступен первый регион — Outskirts, состоящий из живописных плавучих островов, созданных как разработчиками, так и сообществом через Island Creator. Исследуйте острова разной сложности, сражайтесь с дикой фауной, решайте головоломки, сражайтесь с древними техно-врагами и постройте собственный воздушный корабль — будь то уютная база или боевой монстр.

Пик испытаний — босс Геральд, гигантский механический противник, проверяющий ваш корабль и команду на прочность.

В процессе раннего доступа игра будет активно развиваться: новые враги, острова, улучшения, ресурсы и боссы. Планируются новые регионы, головоломки и уникальный контент.

Ключевые фишки: