22 минуты геймплея Lost Soul Aside из ChinaJoy 2023 ©

Во время презентации ролевой игры на выставке ChinaJoy 2023 издательство Sony Interactive Entertainment и компания-разработчик Ultizero Games организовали демонстрацию игрового процесса Lost Soul Aside продолжительностью в 22 минуты.

Разработка Lost Soul Aside ведется для PlayStation 5 и ПК. Это одна из игр из первой фазы программы PlayStation China Hero Project, в рамках которой недавно начался третий этап. Информация о дате релиза пока не сообщается.

(Игровые кадры с 5:54 по 28:28).