На PS5 стартовала предзагрузка Lost Soul Aside

PlayStationSize в Twitter/X опубликовал дату предзагрузки и размер загружаемого файла Lost Soul Aside для PS5, основываясь на недавних записях в базе данных серверов PlayStation. Игра займет около 70 ГБ на консоли Sony. Тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе, рекомендуется заранее освободить его.

Предварительная загрузка Lost Soul Aside будет включать последнее предустановленное обновление для всех, кто оформил предварительный заказ цифровой копии игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу 29 августа 2025 года. Тем временем, тем, кто приобрел игру на диске, вероятно, потребуется загрузить обновление.

Выход игры запланирован на 29 августа 2025 года на PlayStation 5 и ПК.