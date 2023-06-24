Ремастер Luigi's Mansion: Dark Moon сравнили с оригиналом ©

Во время недавнего Nintendo Direct мы смогли увидеть один из сюрпризов, которые готовит нам японский издатель, а именно ремастер игры Luigi's Mansion 2, известной в США как Luigi's Mansion: Dark Moon.

Прежде чем Nintendo Switch испустит свой последний вздох, она получит еще несколько очень крутых игровых эксклюзивов, например, обновленное издание одной из 3DS-эксклюзивов Nintendo. Luigi's Mansion 2 - отличная игра, которая позволила водопроводчику в зеленом костюме вернуться и выйти из тени своего более популярного брата.

В первом сравнении мы можем увидеть, какие изменения ждут нас в Luigi's Mansion 2 на Nintendo Switch, и что можно сказать - это будет настоящий ремастер, примерно на том же уровне, что и обновленная Metroid Prime. Жаль только, что первая часть не получит очередного обновления после перехода с GC на 3DS.