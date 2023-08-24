Новый геймплейный трейлер жуткого шутера Luna Abyss ©

Трейлер Luna Abyss, представленный на выставке gamescom 2023, дает нам возможность еще раз взглянуть на приключенческий боевик от Bonsai Collective, включая некоторых персонажей и врагов.

В Luna Abyss вы - заключенный, приговоренный к исследованию заброшенной мегаструктуры, которая находится глубоко под поверхностью имитирующей луну планеты Луна. В каньоне была обнаружена редкая технология, и вам предстоит достать ее, чтобы изучить. Исследуйте неизвестные места в качестве разведчика и встречайте на своем пути опасных врагов.

Даты релиза у Luna Abyss пока нет, но проект разрабатывается в версиях для PC (Steam, Epic Games Store) и PlayStation 5.