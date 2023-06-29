Lushfoil Photography Sim позволит игрокам исследовать реальные места в UE5 ©

Lushfoil Photography Sim разрабатывается австралийским разработчиком Мэттом Ньюэллом, который специализируется на создании фотореалистичных окружений в движке Unreal Engine 5.

Согласно описанию игры, игроки будут "путешествовать и исследовать окружающую среду, чтобы запечатлеть потрясающие виды и пейзажи с помощью [своей] полнофункциональной внутриигровой камеры. Откройте для себя скрытые секреты и цели, которые вознаградят терпеливых и наблюдательных игроков, хорошо видящих ракурсы и перспективы". Обещая понравиться и серьезным фотографам, игра будет включать "изобилие настроек, которые вы ожидаете от настоящей профессиональной зеркальной камеры."

Среди них - автоматическая/ручная фокусировка, вспышка, экспозиция, контрастность, баланс белого, диафрагма, серийная съемка и другие эффекты.

Исследуя локации, игроки также найдут разблокируемые камеры, которые позволят им "увидеть мир с разных точек зрения".

Игроки смогут найти дрон от первого лица, позволяющий делать снимки с неба, или скрытый каяк, позволяющий делать снимки с середины озера.

Lushfoil Photography Sim выйдет на ПК и консолях, дата выхода пока не определена.