Изометрический боевик Lysfanga: The Time Shift Warrior от Quantic Dream получил дату релиза

Lysfanga: The Time Shift Warrior выйдет на PC (через Steam и Epic Games Store) 13 февраля, объявили издатель Quantic Dream и разработчик Sand Door Studio. Приобрести игру можно будет за 25 долларов.
Мы так гордимся тем, что наконец-то представляем игрокам Lysfanga: The Time Shift Warrior, — отметил в пресс-релизе директор Sand Door Studio Тибо Легуэ. — Это было невероятное приключение: игра началась как студенческий проект и превратилась в первую игру нашей студии. Игроки, знакомые с играми в жанре hack-and-slash, найдут здесь все его характерные аспекты, в том числе героиню, сражающуюся с полчищами врагов. Но благодаря остаточной системе, которая через определенные промежутки времени отправляет игроков обратно к началу арен, а клоны повторяют свои прошлые действия, игра становится тактической. Вы должны проработать план, прежде чем приступить к его реализации, и самый прямой путь не всегда является самым коротким. Нам не терпится увидеть, как игроки будут на ходу перекраивать геймплей, адаптируя свои навыки и тактику, комбинируя различное оружие и комбинации заклинаний, а также используя свое прошлое, чтобы спасти королевство.
Lysfanga: The Time Shift Warrior отправляется игроков в древние города Анталы. После полутысячелетия мира над королевством нависла новая опасность. Его судьба зависит от Имэ, могучего воина, наделенного богоподобными способностями, которые позволяют ей перематывать время в бою, призывать своих клонов и защищать Новое Королевство от вторжения древнего и могущественного врага: Раксов. Управляя Имэ и армией ее прошлых личностей, игроки продвигаются по древним городам, расширяя арсенал оружия Имэ, приобретая новые заклинания и готовясь к гораздо большей угрозе впереди.
Демоверсия игры будет доступна для ознакомления в период с 5 по 12 февраля.