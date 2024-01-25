Изометрический боевик Lysfanga: The Time Shift Warrior от Quantic Dream получил дату релиза

И вот настал тот самый момент, когда судьба легендарной Анталы вновь оказалась под угрозой. Спустя пять веков мирной и счастливой жизни, древнее зло вернулось, чтобы нарушить покой этой прекрасной страны. Тьма вырвалась на свободу, и теперь орды демонов, известные как раксесы, готовы заполонить собой каждый уголок Анталы.

Но ещё не всё потеряно. Вы, Име — юная Лисфанга из Нового Королевства, избранная самой Богиней времени стать защитницей родной земли. Она одарила вас удивительной силой управлять ходом времени. Теперь вы можете перематывать время назад прямо в разгар битвы, чтобы призвать себе на помощь армию клонов из прошлого. Овладев этим умением в совершенстве, вы станете настоящим воинским легионом, способным одолеть любую тьму.

В сопровождении верных клонов, вы отправитесь в опасное путешествие по древним городам Анталы. Там вы отыщите могущественное оружие предков и постигнете давно забытые заклинания. Всё это поможет вам подготовиться к решающей битве и победе над врагом.

Каждую арену сражения можно пройти множеством способов. Меняйте стратегию прямо в бою, комбинируя способности клонов, магию заклинаний и оружие. Только сочетание всех ваших сил и умений приведёт к победе.