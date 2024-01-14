Разработчики игры MADiSON определись c датой выхода на VR

Почти год назад Зона Ужасов рассуждала о редакторах портала Bloody Disgusting, включивших MADiSON в топ-10 по итогам 2022 года. И, кроме всего прочего, мы говорили о том, что разработчики нам обещают версию под названием MADiSON VR.

Ну что же, быстро обещается, но нескоро дело делается. Лишь на днях стала известна дата релиза - и появился геймплейный трейлер.

Итак, эта версия MADiSON выйдет 20 февраля 2024 года на PlayStation VR2 (PS VR2) и Steam VR.

Напомним сюжет:

Что бы вы сделали, если бы проснулись в темной запертой комнате с окровавленными руками? Вам предстоит играть за Луку и пережить адские пытки MADiSON — демона, который заставляет вас совершать чудовищные вещи для продолжения многолетнего кровавого ритуала. Удастся ли вам завершить этот зловещий обряд?

Так вот, что бы вы сделали?