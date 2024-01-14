Разработчики игры MADiSON определись c датой выхода на VR

Почти год назад Зона Ужасов рассуждала о редакторах портала Bloody Disgusting, включивших MADiSON в топ-10 по итогам 2022 года. И, кроме всего прочего, мы говорили о том, что разработчики нам обещают версию под названием MADiSON VR.
Ну что же, быстро обещается, но нескоро дело делается. Лишь на днях стала известна дата релиза - и появился геймплейный трейлер.
Итак, эта версия MADiSON выйдет 20 февраля 2024 года на PlayStation VR2 (PS VR2) и Steam VR.
Напомним сюжет:
Что бы вы сделали, если бы проснулись в темной запертой комнате с окровавленными руками? Вам предстоит играть за Луку и пережить адские пытки MADiSON — демона, который заставляет вас совершать чудовищные вещи для продолжения многолетнего кровавого ритуала. Удастся ли вам завершить этот зловещий обряд?
Так вот, что бы вы сделали?
из трэйлера понятно что это будет хоррор...на этом пока всё, тема геймплея не раскрыта.
Так он без VR был хоррором. И скримачей здесь больше, чем в первом Outlast