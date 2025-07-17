Разработчики патча для Final Cut будут переделывать предыдущую озвучку от нейросети

Всем привет

Сейчас мы завершили 70-75% работы над патчем для Final Cut. Помимо стандартных исправлений, мы стремимся добавить больше деталей и функций, которые планировали для версии 1.2. Например, агентство недвижимости и автосалон, которые изначально планировали для второго обновления, но из-за нехватки времени пришлось исключить.Сейчас мы завершили 70-75% работы над патчем для Final Cut. Помимо стандартных исправлений, мы стремимся добавить больше деталей и функций, которые планировали для версии 1.2. Например, агентство недвижимости и автосалон, которые изначально планировали для второго обновления, но из-за нехватки времени пришлось исключить.



Также хотим сообщить, что всю озвучку от нейросетей мы решили переделывать. Нам не нравилось качество предыдущей. Но главное, мы получили ценный опыт и можем учиться на своих ошибках.



Спасибо всем за поддержку и оставайтесь с нами!