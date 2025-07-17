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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.1 12 863 оценки

Разработчики патча для Final Cut будут переделывать предыдущую озвучку от нейросети

The Rockenbird Band The Rockenbird Band

Всем привет

Сейчас мы завершили 70-75% работы над патчем для Final Cut. Помимо стандартных исправлений, мы стремимся добавить больше деталей и функций, которые планировали для версии 1.2. Например, агентство недвижимости и автосалон, которые изначально планировали для второго обновления, но из-за нехватки времени пришлось исключить.Сейчас мы завершили 70-75% работы над патчем для Final Cut. Помимо стандартных исправлений, мы стремимся добавить больше деталей и функций, которые планировали для версии 1.2. Например, агентство недвижимости и автосалон, которые изначально планировали для второго обновления, но из-за нехватки времени пришлось исключить.

Также хотим сообщить, что всю озвучку от нейросетей мы решили переделывать. Нам не нравилось качество предыдущей. Но главное, мы получили ценный опыт и можем учиться на своих ошибках.

Спасибо всем за поддержку и оставайтесь с нами!

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