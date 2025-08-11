Mafia: The Old Country вошла в тройку бестселлеров Steam

Mafia: The Old Country вышла в Steam несколько дней назад, и релиз оказался несколько разочаровывающим. Игра не смогла превзойти по количеству игроков двух своих предшественниц, что немного разочаровало.

Основной причиной этого могут быть некачественный маркетинг и средние отзывы критиков. Однако по мере роста числа отзывов (преимущественно положительных) в Steam всё больше людей решались попробовать игру. Благодаря этому игра поднялась в список лидеров продаж Steam.

Как видно на изображении выше, игра занимает третье место среди лидеров продаж Steam, если не учитывать Steam Deck, поскольку это не игра. Battlefield 6 доминирует в чартах уже почти две недели благодаря анонсу многопользовательского режима и открытому бета-тестированию.

При таких темпах ни одна игра в ближайшее время не сможет её потеснить. Cyberpunk 2077 занимает второе место главным образом благодаря огромной скидке в 65% и тому факту, что это одна из лучших игр в истории. Сразу за ней расположилась Mafia: The Old Country.