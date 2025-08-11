ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
Mafia: The Old Country вошла в тройку бестселлеров Steam

monk70 monk70

Mafia: The Old Country вышла в Steam несколько дней назад, и релиз оказался несколько разочаровывающим. Игра не смогла превзойти по количеству игроков двух своих предшественниц, что немного разочаровало.

Основной причиной этого могут быть некачественный маркетинг и средние отзывы критиков. Однако по мере роста числа отзывов (преимущественно положительных) в Steam всё больше людей решались попробовать игру. Благодаря этому игра поднялась в список лидеров продаж Steam.

Как видно на изображении выше, игра занимает третье место среди лидеров продаж Steam, если не учитывать Steam Deck, поскольку это не игра. Battlefield 6 доминирует в чартах уже почти две недели благодаря анонсу многопользовательского режима и открытому бета-тестированию.

При таких темпах ни одна игра в ближайшее время не сможет её потеснить. Cyberpunk 2077 занимает второе место главным образом благодаря огромной скидке в 65% и тому факту, что это одна из лучших игр в истории. Сразу за ней расположилась Mafia: The Old Country.

Alex Row

хоссспаде, да каждая новинка, которая хоть немного на слуху, попадает в топы продаж стима

InkubatorKlef

журналистика пэгэ она такая

samosan

Ну не все. Concord сильно на слуху был,но вот продажи не очень.

Лидер Мур

борда 4 скоро будет в топах

InkubatorKlef

как ты понял?

Пользователь ВКонтакте

// Great Muta

Никита Дроздоvv

Скорей бы попробовать!

InkubatorKlef

не попробуешь никогда

Никита Дроздоvv InkubatorKlef

Ты то откуда знаешь? деньги как минимум на оффлайн активацию, у меня есть. Я просто жду, когда игру пропатчат.

Real Slim Shady

Третий лишний

Hartelose

50$ за очень, очень короткую игру это маразм.

askazanov

А в тройку с конца или начала вошла???

Пользователь ВКонтакте

Как по мне, новая Мафия стоИт на одном месте с первой. До сих пор не могу понять, какая же из них более интересная в плане сюжета🤗 Обе огонь!!! // Nvidia Power

Пользователь ВКонтакте

🤡🤦 на читай // Great Muta

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Слушать мнение этих двух клоунов, которые по большей части кривляются всегда, а не вникают в сюжет? 🤦‍♂️ Как по мне игра в край удалась. У меня есть своё мнение. Поэтому я прохожу новую часть уже второй раз🤗 // Nvidia Power

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

🤣 🤡🗿 // Great Muta

Константин335

Заслуженно, выпустили хорошую игру, вот и покупают