Опубликованы новые скриншоты Mafia: The Old Country

В сети появились атмосферные новые скриншоты Mafia: The Old Country от Hangar 13 и 2K, демонстрирующие красоты Сицилии и не только.

Mafia: The Old Country — это приквел, действие которого происходит на фоне зарождения организованной преступности в Сицилии 1900-х годов. Он вернет игроков в город Сан-Селесте, который был кратко показан во вступительной главе Mafia 2.

Игроки будут управлять Энцо Фаварой, молодым человеком, который попадает в водоворот организованной преступности, работая под началом Дона Торисси. Рожденный в жизни принудительного труда, Энцо видит в мафии выход — социальную лестницу, по которой он может подняться, чтобы обеспечить себе личное богатство и более комфортный образ жизни. Похоже, это будет история «из грязи в князи», как для Энцо, так и для мафии; он будет исследовать как римские руины, так и роскошные особняки, поднимаясь по служебной лестнице.

Ранее Hangar 13 и 2K подтвердили, к удивлению многих, что Mafia: The Old Country — это линейное повествовательное приключение, и действие не будет происходить в обширном открытом мире, как предполагали многие.