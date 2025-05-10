Опубликованы новые скриншоты Mafia: The Old Country

В сети появились атмосферные новые скриншоты Mafia: The Old Country от Hangar 13 и 2K, демонстрирующие красоты Сицилии и не только.
Mafia: The Old Country — это приквел, действие которого происходит на фоне зарождения организованной преступности в Сицилии 1900-х годов. Он вернет игроков в город Сан-Селесте, который был кратко показан во вступительной главе Mafia 2.
Игроки будут управлять Энцо Фаварой, молодым человеком, который попадает в водоворот организованной преступности, работая под началом Дона Торисси. Рожденный в жизни принудительного труда, Энцо видит в мафии выход — социальную лестницу, по которой он может подняться, чтобы обеспечить себе личное богатство и более комфортный образ жизни. Похоже, это будет история «из грязи в князи», как для Энцо, так и для мафии; он будет исследовать как римские руины, так и роскошные особняки, поднимаясь по служебной лестнице.
Ранее Hangar 13 и 2K подтвердили, к удивлению многих, что Mafia: The Old Country — это линейное повествовательное приключение, и действие не будет происходить в обширном открытом мире, как предполагали многие.
Графика, как графика. Ничего особенного.
сочно. 5 анреал годится как раз для коридорных игр, а не для открытого мира. мафия как раз коридор. думаю оптимизион будет нормальный и на заявленных системках все будет четко
анрилу 5 без разницы в какой игре статтерить хоть в инди, хоть в коридорной, хоть в открытой
разве?там ведь эпики что то подобное заявляли, или кто то из разрабов
Сайлент хилл 2 без открытого мира, но статтеры там такие, что второй сталкер отдыхает
хм не заметил там их если честно
а что надо сделать чтобы их получить?поставить ультра графон?лучи включить?
или играть на 1000 серии?
Просто запускаешь игру и наслаждаешься статтерами. Вне зависимости от настроек игра статтерит, потому что из памяти не выгружается лишняя инфа. На релизе во всяком случае так было, сейчас мб патчами что-то исправили, хз.
Бонжорно! Аж мурашки по коже.
Типичная игра на ue5.
Ну, красиво. Если эти скриншоты действительно сделаны в самой игре, то графика в игре потрясающая. Ещё бы оптимизация была. Но про оптимизацию, конечно, ещё рано говорить, но, надеюсь, на заявленных требованиях игра будет работать четко. Ну, поживем - увидим.
Кажется это просто скрины из трейлера.
только в 720р // Александр Дельтазавр
Те же локации, что были в трейлере, но с других ракурсов.
интересно окунуться в тот мир выходцев действительно настоящих опасных мафиози
Я так понимаю, игра будет охватывать период с начала 1900х и где-то до 20х., потому как на этом фоне можно запилить продолжение про 30-40е, с фашистами, сицилийской операцией (то, что было в начале второй Мафии), и т.п.
Красиво, ну. Дальше то что. Сейчас графином никого не удивить
Чёт как то тухло. Графика уровня RDR2. Не чего против RDR2 не имею. Обожаю эту игру и графика там для своего времени красивая, да даже сейчас она смотрится отлично, а если накатить каких ни будь графических модов то вообще будет конфетка. Но честно говоря я ожидал большего от мафии в этом плане. Всё таки 2025 год на дворе.