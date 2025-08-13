ПК-версия Mafia: The Old Country получила первый хотфикс

Разработчики Mafia: The Old Country из Hangar 13 сообщили о выходе небольшого хотфикса для ПК-версии игры. Он исправляет проблему с отсутствием текстур земли при игре на некоторых видеокартах. Команда также заявила, что в настоящее время работает над более крупным патчем, выход которого ожидается в ближайшее время.
Огромное спасибо всем, кто играет в Mafia: The Old Country и делится с нами своими отзывами. Мы активно работаем над устранением выявленных проблем, и пока эта работа продолжается, мы выпускаем небольшой патч для ПК, который устраняет визуальные проблемы на некоторых видеокартах. Более полный патч ожидается в ближайшее время.
надеюсь забудут денуво добавить
Такой себе патч, там проблемы другие были, пару раз на ровном месте фпс падал пока не покину эту зону, что-то подгружает там лишнее, в остальном игра норм работает
Это хот фикс
Нужно сделать чтоб после загрузки уровня был ещё экран Паузы и нажимаешь чтоб продолжить
Вот интересно когда вот такие глюки на релизе высплывают. Вопрос сразу возникает а куда бабки ушли инвесторов и были ли они....
В стиме уже есть, но подожду пока