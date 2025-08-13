ПК-версия Mafia: The Old Country получила первый хотфикс

Разработчики Mafia: The Old Country из Hangar 13 сообщили о выходе небольшого хотфикса для ПК-версии игры. Он исправляет проблему с отсутствием текстур земли при игре на некоторых видеокартах. Команда также заявила, что в настоящее время работает над более крупным патчем, выход которого ожидается в ближайшее время.

