ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 737 оценок

ПК-версия Mafia: The Old Country получила первый хотфикс

monk70 monk70

Разработчики Mafia: The Old Country из Hangar 13 сообщили о выходе небольшого хотфикса для ПК-версии игры. Он исправляет проблему с отсутствием текстур земли при игре на некоторых видеокартах. Команда также заявила, что в настоящее время работает над более крупным патчем, выход которого ожидается в ближайшее время.

Огромное спасибо всем, кто играет в Mafia: The Old Country и делится с нами своими отзывами. Мы активно работаем над устранением выявленных проблем, и пока эта работа продолжается, мы выпускаем небольшой патч для ПК, который устраняет визуальные проблемы на некоторых видеокартах. Более полный патч ожидается в ближайшее время.
15
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
WerGC

надеюсь забудут денуво добавить

6
Unicorling

Такой себе патч, там проблемы другие были, пару раз на ровном месте фпс падал пока не покину эту зону, что-то подгружает там лишнее, в остальном игра норм работает

2
Никита Дроздоvv

Это хот фикс

жифорсник

Нужно сделать чтоб после загрузки уровня был ещё экран Паузы и нажимаешь чтоб продолжить

1
Egik81
Hangar 13 сообщили о выходе небольшого хотфикса для ПК-версии игры. Он исправляет проблему с отсутствием текстур земли при игре на некоторых видеокартах. Команда также заявила, что в настоящее время работает над более крупным патчем, выход которого ожидается в ближайшее время.

Вот интересно когда вот такие глюки на релизе высплывают. Вопрос сразу возникает а куда бабки ушли инвесторов и были ли они....

1
Barred

В стиме уже есть, но подожду пока