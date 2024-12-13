Представлены новые скриншоты Mafia: The Old Country

Студия Hangar 13 опубликовала свежие скриншоты экшена Mafia: The Old Country, на которых красуется Энцо Фавара, являющийся главным героем игры и новобранцем мафиозной семьи Торриси.

Mafia: The Old Country будет «линейной игрой, ориентированной на повествование». По словам разработчиков, они сознательно отказались от открытого мира в пользу «кинематографического опыта», события которого разворачиваются на Сицилии начала XX века.

В игре будет рассказана новая история, повествующая о корнях сицилийской мафии. Игрокам предстоит участвовать не только в открытом бою, но и пробираться за спины своих противников так, чтобы застать их врасплох. Под рукой у нас окажутся, помимо прочего, кинжал и пистолет-пулемет Lupar

Mafia: The Old Country появится на PC, PS5 и Xbox Series X|S летом 2025 года.