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Mafia: The Old Country Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 255 оценок

Представлены новые скриншоты Mafia: The Old Country

Gruz_
Новости

Студия Hangar 13 опубликовала свежие скриншоты экшена Mafia: The Old Country, на которых красуется Энцо Фавара, являющийся главным героем игры и новобранцем мафиозной семьи Торриси.

Mafia: The Old Country будет «линейной игрой, ориентированной на повествование». По словам разработчиков, они сознательно отказались от открытого мира в пользу «кинематографического опыта», события которого разворачиваются на Сицилии начала XX века.

В игре будет рассказана новая история, повествующая о корнях сицилийской мафии. Игрокам предстоит участвовать не только в открытом бою, но и пробираться за спины своих противников так, чтобы застать их врасплох. Под рукой у нас окажутся, помимо прочего, кинжал и пистолет-пулемет Lupar

Mafia: The Old Country появится на PC, PS5 и Xbox Series X|S летом 2025 года.

28
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
UnstoppableMaddox

опять будет 4090 стоять в минималка с ай 9 какинибуть а нормальные люди не поиграют

7
Alex Ramirez

С чего вдруг, у Мафии 3 и ремейка Мафии 1 которые они делали были абсолютно адекватные щадящие системные требования. Так что можно предположить, что и тут они как-то сделают так чтобы не 4090.

3
My life is a game

Ты так написал как будто люди имеющие такие компы не люди какие то
Да их меньше, чем большинство геймеров, но все же

-1
-Zion- My life is a game
опять будет 4090 стоять

Так лето 2025 же, поэтому будет 5090, всё нормально.

0
ComputerGamer

так сейчас же одни мажоры вокруг

1
Kolyambus

Красивое.

3
RuVeFilms Studio

Если в духе первой Мафии в плане сюжета и оптимизацией с графикой ремейка, то это будет проходимо несколько раз...

1
Mokou

Помянем

0
andreyTT
0
ZombieCap

Игра может будет и интересная,но почему разработчики пытаются уйти в прошлое , а не в настоящее, машины будут совсем старые , оружия тоже , следующая часть будет в средневековье на мечах 😂

0
DmitriyKats

Потому что игр про зарождение мафии особо и нет.

0
пекабир

неплохо. надо ждать геймплей

0
Maksim173

В ожидание игры)))
Надеюсь будет по интересней 3 части

-1
211186

Я думаю, что в этот раз будет годная игра, тк в тизерах 3 части не-гр уже вызывал подозрения и опасения, так и случилось в итоге

-2
ZAUSA

Такое ощущение, что они выбрали такой сеттинг из-за возможности не делать большой город, а просто скопировать ассеты с природой.

-2