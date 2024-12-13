Представлены новые скриншоты Mafia: The Old Country

Студия Hangar 13 опубликовала свежие скриншоты экшена Mafia: The Old Country, на которых красуется Энцо Фавара, являющийся главным героем игры и новобранцем мафиозной семьи Торриси.
Mafia: The Old Country будет «линейной игрой, ориентированной на повествование». По словам разработчиков, они сознательно отказались от открытого мира в пользу «кинематографического опыта», события которого разворачиваются на Сицилии начала XX века.
В игре будет рассказана новая история, повествующая о корнях сицилийской мафии. Игрокам предстоит участвовать не только в открытом бою, но и пробираться за спины своих противников так, чтобы застать их врасплох. Под рукой у нас окажутся, помимо прочего, кинжал и пистолет-пулемет Lupar
Mafia: The Old Country появится на PC, PS5 и Xbox Series X|S летом 2025 года.
опять будет 4090 стоять в минималка с ай 9 какинибуть а нормальные люди не поиграют
С чего вдруг, у Мафии 3 и ремейка Мафии 1 которые они делали были абсолютно адекватные щадящие системные требования. Так что можно предположить, что и тут они как-то сделают так чтобы не 4090.
Ты так написал как будто люди имеющие такие компы не люди какие то
Да их меньше, чем большинство геймеров, но все же
Так лето 2025 же, поэтому будет 5090, всё нормально.
так сейчас же одни мажоры вокруг
Красивое.
Если в духе первой Мафии в плане сюжета и оптимизацией с графикой ремейка, то это будет проходимо несколько раз...
Помянем
Игра может будет и интересная,но почему разработчики пытаются уйти в прошлое , а не в настоящее, машины будут совсем старые , оружия тоже , следующая часть будет в средневековье на мечах 😂
Потому что игр про зарождение мафии особо и нет.
неплохо. надо ждать геймплей
В ожидание игры)))
Надеюсь будет по интересней 3 части
Я думаю, что в этот раз будет годная игра, тк в тизерах 3 части не-гр уже вызывал подозрения и опасения, так и случилось в итоге
Такое ощущение, что они выбрали такой сеттинг из-за возможности не делать большой город, а просто скопировать ассеты с природой.