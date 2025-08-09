Создатели Mafia: The Old Country опубликовали хвалебный трейлер

2K и Hangar 13 объявили в прошедшую пятницу, 8 августа, что новая глава серии Mafia — Mafia: The Old Country — стала доступна по всему миру на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и NVIDIA GeForce NOW, а чуть позже опубликовали специальный хвалебный трейлер, в котором отражены положительные отзывы прессы.

Mafia: The Old Country — приквел к первой игре серии, действие которой происходит за несколько десятилетий до событий Lost Heaven. Сюжет разворачивается вокруг Энцо, молодого работника серной шахты, который связывается с преступным кланом Торриси. Действие игры происходит на Сицилии в начале 1900-х годов и перенесёт игроков к истокам организованной преступности благодаря детальному воссозданию той эпохи.