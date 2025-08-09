Создатели Mafia: The Old Country опубликовали хвалебный трейлер

2K и Hangar 13 объявили в прошедшую пятницу, 8 августа, что новая глава серии Mafia — Mafia: The Old Country — стала доступна по всему миру на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и NVIDIA GeForce NOW, а чуть позже опубликовали специальный хвалебный трейлер, в котором отражены положительные отзывы прессы.
Mafia: The Old Country — приквел к первой игре серии, действие которой происходит за несколько десятилетий до событий Lost Heaven. Сюжет разворачивается вокруг Энцо, молодого работника серной шахты, который связывается с преступным кланом Торриси. Действие игры происходит на Сицилии в начале 1900-х годов и перенесёт игроков к истокам организованной преступности благодаря детальному воссозданию той эпохи.
Какое же убожество а не игра )) Но спасибо им за этот выкидыш мафии, благодаря ней я понял что третья часть не такая уж плохая.
Для тех кто ещё не играл - не тратье время, а тем более деньги, от мафии тут ничего нету, просто унылая дрочь, половину игрового времени занимают катсцены, другую часть занимают наискучнейшие бои на ножах, а про перестрелки можете вообще забыть их тут практически нету, зато тупая любовная линия и самый слитый финал присутствует.
P.S. так хочется что бы герой третьей мафии выжег напалмом всю сицилию вместе с этой убожественной семейкой якобы мафиозников, просто соевая история. Но девушкам-геймерам игра зайдет, так как тут драма и любовь из всех щелей.
Спасибо от всего сердца за инфу а то чуть не купил блин, хорошо что сюда зашел и прочитал твой коммент, искренне благодарен за сэкономленные деньги.
Ты реально ориентируешься на мнение какого то чела? Как же легко ты ведешься на чужое мнение
А трейлер оптимизации будет?
Какая оптимизация,многие уже прошли это недоразумение)
Оптимизация в сделку не входила.
ахахахаах
Очередная грустная история которая запомнится надолго! Прошёл игру за 11ч, оцениваю на 8/10. Стабильный среднячок как и remake первой части
игра за 5 штукарей на ПК? боюсь представить цену на ПС. если раньше, когда игры стоили на ПК ну 2 штукаря, мы ужасались что они стоили на плейстяге в 2,5 раза дороже
что будет дальше? игры по цене нашей месячной зарплаты?! // Александр Чацкий
А дальше будет как в сказке - чем дальше тем страшнее.
Сами занесли, сами себя похвалили КЛАСС!
Те кому не заносили и поставили честные 5-6 из 10...
теперь ждем когда опубликуют реальный блевотный
Ну что сказать, разработчики поработали на славу и выпустили отличную Мафию
Хреновую игру и хреновую мафию
Нет, почитай отзывы в стиме, там положительные. А хейтграунд можно даже не читать, тут всегда хейтят игры