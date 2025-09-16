Сверхъестественный Дикий Запад в дебютном трейлере ролевой игры Malevilent

Студия Gadget Games представила первый трейлер Malevilent — сверхъестественной ролевой игры в сеттинге Дикого Запада. Игроки отправятся в шахтерский городок Гансайт в Аризоне конца XIX века, чтобы выступить в роли агентов недавно созданной Федеральной секретной службы.

Сюжет вращается вокруг загадочного исчезновения дипломатического посланника Элмера Пауэлла, который бесследно пропал более месяца назад по пути в Вашингтон после переговоров с мексиканской делегацией. Расследование этого дела приводит к сверхъестественным событиям, скрывающимся за фасадом тихого городка.

Разработчики обещают не менее 10 часов основного контента, включая изучение заброшенных локаций и сражения с потусторонними силами. Особое внимание в Malevilent уделено реалистичной баллистике: каждый выстрел учитывает физику настоящего оружия — вес пороха, траекторию пули и отдачу.

Первый трейлер демонстрирует мрачную атмосферу и показывает, что команде разработчиков еще предстоит многое доработать, но потенциал у проекта явно есть. Игра будет выпущена на ПК через Steam, точная дата релиза пока не объявлена.

Malevilent обещает объединить классический вестерн с элементами мистики и реалистичной RPG-боевой системой, предлагая игрокам уникальный опыт Дикого Запада.