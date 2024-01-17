Андрей Бархударов озвучит Лайонела Старквейзера в фанатской локализации Manhunt

Фанатский коллектив NoData, занимающийся полной озвучкой культового стелс-экшна Manhunt от Rockstar Games, объявил о том, что команда завершила озвучку главного антагониста игры - безумного кинорежиссёра Лайонела Старквейзера, занимающегося съёмкой снафф-фильмов.

Лайонел Старквейзер, главный антагонист Manhunt

Роль антагониста озвучил профессиональный актёр озвучки Андрей Бархударов, известный по многим ролям, среди которых есть Сэм из трилогии фильмов "Властелин колец".

Сегодня моя первая работа с компанией, командой, которая называется NoData. Всё прошло хорошо, и желаю вам чтобы всё и дальше было так же нормально, спокойно и осознанно, как и сейчас. Работайте, ребята, и да пребудет с вами... что не знаю. Да осияет звёздный свет ваши лица.



- Андрей про работу с командой.

Дата релиза озвучки пока не называется. Представители команды пишут в своей группе Вконтакте о том, что им требуются добровольцев для участия в проекте. В планах NoData также озвучить вторую часть игры.