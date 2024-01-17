на главную
об игре
Manhunt 18.11.2003
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.6 741 оценка

Андрей Бархударов озвучит Лайонела Старквейзера в фанатской локализации Manhunt

Саня Цукино Усаги

Фанатский коллектив NoData, занимающийся полной озвучкой культового стелс-экшна Manhunt от Rockstar Games, объявил о том, что команда завершила озвучку главного антагониста игры - безумного кинорежиссёра Лайонела Старквейзера, занимающегося съёмкой снафф-фильмов.

Лайонел Старквейзер, главный антагонист Manhunt
Лайонел Старквейзер, главный антагонист Manhunt

Роль антагониста озвучил профессиональный актёр озвучки Андрей Бархударов, известный по многим ролям, среди которых есть Сэм из трилогии фильмов "Властелин колец".

Сегодня моя первая работа с компанией, командой, которая называется NoData. Всё прошло хорошо, и желаю вам чтобы всё и дальше было так же нормально, спокойно и осознанно, как и сейчас. Работайте, ребята, и да пребудет с вами... что не знаю. Да осияет звёздный свет ваши лица.

- Андрей про работу с командой.

Дата релиза озвучки пока не называется. Представители команды пишут в своей группе Вконтакте о том, что им требуются добровольцев для участия в проекте. В планах NoData также озвучить вторую часть игры.

15
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Evil in the flеsh

Вот для какой игры нужен римейк. Но такого точно не будет.

4
Scorpion_GamePlay

Не прошло и 24 года, а озвучка будет

1
6363

Пример озвучки https://vk.com/nodatamanhuntrudub?w=wall-223406377_170 Странно слышать когда голос детства матом ругается но все же)

-1
Zlobin_Evgeny

прикольно, можно будет попробовать поиграть, главное чтоб глаза не вытекли от старой графики

-3
Миханик Шестеренкин

Попробуй в игры поиграть, а не в системные требования, вдруг понравится!

-1