Андрей Бархударов озвучит Лайонела Старквейзера в фанатской локализации Manhunt

Фанатский коллектив NoData, занимающийся полной озвучкой культового стелс-экшна Manhunt от Rockstar Games, объявил о том, что команда завершила озвучку главного антагониста игры - безумного кинорежиссёра Лайонела Старквейзера, занимающегося съёмкой снафф-фильмов.
Роль антагониста озвучил профессиональный актёр озвучки Андрей Бархударов, известный по многим ролям, среди которых есть Сэм из трилогии фильмов "Властелин колец".
Сегодня моя первая работа с компанией, командой, которая называется NoData. Всё прошло хорошо, и желаю вам чтобы всё и дальше было так же нормально, спокойно и осознанно, как и сейчас. Работайте, ребята, и да пребудет с вами... что не знаю. Да осияет звёздный свет ваши лица.
- Андрей про работу с командой.
Дата релиза озвучки пока не называется. Представители команды пишут в своей группе Вконтакте о том, что им требуются добровольцев для участия в проекте. В планах NoData также озвучить вторую часть игры.
Вот для какой игры нужен римейк. Но такого точно не будет.
Не прошло и 24 года, а озвучка будет
Пример озвучки https://vk.com/nodatamanhuntrudub?w=wall-223406377_170 Странно слышать когда голос детства матом ругается но все же)
прикольно, можно будет попробовать поиграть, главное чтоб глаза не вытекли от старой графики
Попробуй в игры поиграть, а не в системные требования, вдруг понравится!