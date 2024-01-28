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об игре
Manhunt 18.11.2003
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.6 747 оценок

Моддер готовит Manhunt с трассировкой лучей Path Tracing с помощью RTX Remix

KoRnEr
Новости

EiermannTelevision работает над модификацией для игры Manhunt, которая добавляет трассировку лучей с помощью RTX Remix. Он использовал открытую бета-версию RTX Remix для добавления нового освещения в игру. Видео, опубликованное моддером, демонстрирует состояние мода на этот момент.

Одной из основных проблем, с которой сталкивается моддер, является сильно урезанная геометрия, которая приводит к нестабильному освещению, что заметно на видео. Также ему предстоит сбалансировать свет, чтобы сцены не выглядели слишком темными.

Важно отметить, что в текущей версии RTX Remix для мода используются оригинальные текстуры игры, и в будущем игра будет выглядеть ещё лучше, когда моддер займется текстурами.

14
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
V_Rus_Dub

Ох блин... работы конечно непочатый край, но удачи модеру

8
James16rus

И источники освещения теперь по другому расположены по видео видно что в темноте его видно, а на свету наоборот не видно по иконке. Скрипты переделывать.

6
vertehwost

видели бы вы как это выглядело год назад , щас прогресс огромный

3
Палыч Роков

Етить колотить, да эта игра уже трижды нафтолином покрылась и никакая дрессировка бичей ей не поможет, не надо поднимать из праха то, что уже давно умерло. Я не спорю что есть хорошие игры, в т.ч. и эта, но таким играм нужен ремейк с переносом на новый движок, а не дрочка с лучами

5
Лицо со шрамом

Самая политкорректная игра на свете)

5
RTYWD

Старье

2
spaMER_ID

Да, ведь для такого старья эту фичу и замутили.

1
VIGITAL ART

Игры это не искусство к сожалению...слишком быстро устаревает.Уже через 20 лет без слез не взглянешь.

2
gloccc

Есть огромное кол-во старых игр , которые и сейчас прекрасно выглядят , не говоря о том , что и играются они лучше , чем 90 процентов параши , что выходит в наши дни .

2
Ashley_Star

Если старенькие игры интересные и атмосферные (а таких много), в них всегда будешь играть и не станешь обращать внимания на графику. Зумерам и подросткам этого никогда не понять.

0
Eliaxi

Спасибо таким людям, можно будет ознакомиться с играми которые устарели, с лучами, это прекрасно!!!

0
luVol

Опасная тропа. Тэйкту и не такие "некоммерческие моды" сносила угрозом судебных разбирательств и их штатом адвокатов, но интересно развитие событий

0
Scorpion_win

какая блин трассировка лучей чего луны?игра ночью проходит какие там блин лучи? Кроме луны и дождя там нет ни чего. выглядит убого.игра стала похожа на ГТА.особенно тупо мигалки выглядят. Такое ощущение будто смотришь видео GTA SA

0