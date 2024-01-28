Моддер готовит Manhunt с трассировкой лучей Path Tracing с помощью RTX Remix

EiermannTelevision работает над модификацией для игры Manhunt, которая добавляет трассировку лучей с помощью RTX Remix. Он использовал открытую бета-версию RTX Remix для добавления нового освещения в игру. Видео, опубликованное моддером, демонстрирует состояние мода на этот момент.

Одной из основных проблем, с которой сталкивается моддер, является сильно урезанная геометрия, которая приводит к нестабильному освещению, что заметно на видео. Также ему предстоит сбалансировать свет, чтобы сцены не выглядели слишком темными.

Важно отметить, что в текущей версии RTX Remix для мода используются оригинальные текстуры игры, и в будущем игра будет выглядеть ещё лучше, когда моддер займется текстурами.