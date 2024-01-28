Моддер готовит Manhunt с трассировкой лучей Path Tracing с помощью RTX Remix

EiermannTelevision работает над модификацией для игры Manhunt, которая добавляет трассировку лучей с помощью RTX Remix. Он использовал открытую бета-версию RTX Remix для добавления нового освещения в игру. Видео, опубликованное моддером, демонстрирует состояние мода на этот момент.
Одной из основных проблем, с которой сталкивается моддер, является сильно урезанная геометрия, которая приводит к нестабильному освещению, что заметно на видео. Также ему предстоит сбалансировать свет, чтобы сцены не выглядели слишком темными.
Важно отметить, что в текущей версии RTX Remix для мода используются оригинальные текстуры игры, и в будущем игра будет выглядеть ещё лучше, когда моддер займется текстурами.
Ох блин... работы конечно непочатый край, но удачи модеру
И источники освещения теперь по другому расположены по видео видно что в темноте его видно, а на свету наоборот не видно по иконке. Скрипты переделывать.
видели бы вы как это выглядело год назад , щас прогресс огромный
Етить колотить, да эта игра уже трижды нафтолином покрылась и никакая дрессировка бичей ей не поможет, не надо поднимать из праха то, что уже давно умерло. Я не спорю что есть хорошие игры, в т.ч. и эта, но таким играм нужен ремейк с переносом на новый движок, а не дрочка с лучами
Самая политкорректная игра на свете)
Старье
Да, ведь для такого старья эту фичу и замутили.
Игры это не искусство к сожалению...слишком быстро устаревает.Уже через 20 лет без слез не взглянешь.
Есть огромное кол-во старых игр , которые и сейчас прекрасно выглядят , не говоря о том , что и играются они лучше , чем 90 процентов параши , что выходит в наши дни .
Если старенькие игры интересные и атмосферные (а таких много), в них всегда будешь играть и не станешь обращать внимания на графику. Зумерам и подросткам этого никогда не понять.
Спасибо таким людям, можно будет ознакомиться с играми которые устарели, с лучами, это прекрасно!!!
Опасная тропа. Тэйкту и не такие "некоммерческие моды" сносила угрозом судебных разбирательств и их штатом адвокатов, но интересно развитие событий
какая блин трассировка лучей чего луны?игра ночью проходит какие там блин лучи? Кроме луны и дождя там нет ни чего. выглядит убого.игра стала похожа на ГТА.особенно тупо мигалки выглядят. Такое ощущение будто смотришь видео GTA SA