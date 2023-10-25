Средневековая градостроительная стратегия Manor Lords выйдет в конце апреля 2024 года

Компании Hooded Horse и Slavic Magic сообщили, что долгожданный средневековый градостроитель Manor Lords появится в раннем доступе на ПК в Steam и GOG и будет доступна в первый же день на PC Game Pass 26 апреля 2024 года, а Xbox Game Pass - "через некоторое время после релиза на PC".
Игра Manor Lords представляет собой кусочек средневековой жизни XIV века, в которой вам предстоит построить новый дом для своего народа. Вам предстоит собирать ресурсы, обустраивать поселение, прокладывать торговые маршруты, противостоять болезням, разбойникам и соперничающим лордам, чтобы сохранить свой народ в безопасности.
По словам представителей Hooded Horse, в Manor Lords "сочетаются детально проработанные системы строительства городов и сложные производственные цепочки, которые в реальном времени вливаются в тактический боевой уровень, где рабочие являются одновременно и воинами". Вам нужно будет не только вооружить и экипировать своих жителей для ведения тактического боя в реальном времени, но и позаботиться о том, чтобы поселение могло выжить без ополченцев, пока они находятся в походе, ведь "каждый день отсутствия - это не отработанный день, а каждый убитый человек - это на одного работника меньше для удовлетворения потребностей города".
Опять в раннем доступе,ну да,зачем тестировщикам платить если игроки бесплатно затестят,да ещё и самим разрабам заплатят.
А кто тебя заставляет покупать? Сами ведётесь и потом ноете.
По твоему люди должны покупать недоделанное,неоптимизированное и забагованое авно?
Наверно, вначале хотят подоить нас плохо оптимизированным проектом (хотя есть и исключение) а потом, как дойная их корова закончится уже и выпустят игру. Имхо. Могу и ошибаться.
А почему должны? Кто их заставляет покупать?
Мне нужно объяснить как работает рынок? Надеюсь, что нет.
Тебя кто то силой заставляет покупать игры из раннего доступа ? Смысл ты тут клоунаду разводишь
Как не имбовая игра, то сразу ранний доступ🤦♂️ Почему нельзя подождать и выпустить сразу готовый продукт?
1) Инвесторы. Дяди с баблом в наше время очень сильно давят на разрабов игры. Вливая пачку денег, яйца разрабов плотно ложаться в ладошки инвесторов, которые чем дольше разрабатывают игру, тем больше их сжимают. Мы даже представить не можем насколько серьезные дядьки с зеленой капустой приходят к разрабам видеоигр.
2) Экономия на штабе тестировщиков и ублажение нетерпеливых. Ведь думаю все мы видим, что происходит когда очередную игру которую многие ждут откладывают. Бамболейло )
Это уже какая по счёту банишед?