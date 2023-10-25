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об игре
Manor Lords 26.04.2024
7.4 81 оценка

Средневековая градостроительная стратегия Manor Lords выйдет в конце апреля 2024 года

butcher69

Компании Hooded Horse и Slavic Magic сообщили, что долгожданный средневековый градостроитель Manor Lords появится в раннем доступе на ПК в Steam и GOG и будет доступна в первый же день на PC Game Pass 26 апреля 2024 года, а Xbox Game Pass - "через некоторое время после релиза на PC".

Игра Manor Lords представляет собой кусочек средневековой жизни XIV века, в которой вам предстоит построить новый дом для своего народа. Вам предстоит собирать ресурсы, обустраивать поселение, прокладывать торговые маршруты, противостоять болезням, разбойникам и соперничающим лордам, чтобы сохранить свой народ в безопасности.

По словам представителей Hooded Horse, в Manor Lords "сочетаются детально проработанные системы строительства городов и сложные производственные цепочки, которые в реальном времени вливаются в тактический боевой уровень, где рабочие являются одновременно и воинами". Вам нужно будет не только вооружить и экипировать своих жителей для ведения тактического боя в реальном времени, но и позаботиться о том, чтобы поселение могло выжить без ополченцев, пока они находятся в походе, ведь "каждый день отсутствия - это не отработанный день, а каждый убитый человек - это на одного работника меньше для удовлетворения потребностей города".

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Bassota277

Опять в раннем доступе,ну да,зачем тестировщикам платить если игроки бесплатно затестят,да ещё и самим разрабам заплатят.

3
ratte88

А кто тебя заставляет покупать? Сами ведётесь и потом ноете.

3
Bassota277 ratte88

По твоему люди должны покупать недоделанное,неоптимизированное и забагованое авно?

-3
Народный гейминг

Наверно, вначале хотят подоить нас плохо оптимизированным проектом (хотя есть и исключение) а потом, как дойная их корова закончится уже и выпустят игру. Имхо. Могу и ошибаться.

0
ratte88 Bassota277

А почему должны? Кто их заставляет покупать?
Мне нужно объяснить как работает рынок? Надеюсь, что нет.

0
Tlister Bassota277

Тебя кто то силой заставляет покупать игры из раннего доступа ? Смысл ты тут клоунаду разводишь

-1
Народный гейминг

Как не имбовая игра, то сразу ранний доступ🤦‍♂️ Почему нельзя подождать и выпустить сразу готовый продукт?

1
Beckinsale

1) Инвесторы. Дяди с баблом в наше время очень сильно давят на разрабов игры. Вливая пачку денег, яйца разрабов плотно ложаться в ладошки инвесторов, которые чем дольше разрабатывают игру, тем больше их сжимают. Мы даже представить не можем насколько серьезные дядьки с зеленой капустой приходят к разрабам видеоигр.

2) Экономия на штабе тестировщиков и ублажение нетерпеливых. Ведь думаю все мы видим, что происходит когда очередную игру которую многие ждут откладывают. Бамболейло )

1
ratte88

Это уже какая по счёту банишед?

-4