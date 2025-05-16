Bungie признала использование чужих ассетов в Marathon

Студия Bungie оказалась в центре скандала: 15 мая независимая художница под псевдонимом Antireal заявила, что в альфа-версии Marathon без её разрешения были использованы элементы её работ, созданных ещё в 2017 году. Речь идёт о символах и графике, перенесённых в игру практически без изменений.

Позже Bungie подтвердила, что материалы действительно были заимствованы — виновником оказался бывший сотрудник студии. В официальном заявлении команда Marathon подчеркнула, что действующая арт-группа не знала о нарушении и пообещала провести проверку всех ассетов, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

Художница рассказала, что не имеет ресурсов для судебных разбирательств и что это уже не первый случай, когда крупные студии используют её творчество без согласия. Отмечается, что на её аккаунт подписаны арт-директор Marathon Джозеф Кросс и другие сотрудники Bungie — они следили за её работами годами, но никогда не выходили на контакт.

Ранее Bungie уже обвиняли в аналогичном нарушении — в июне 2023 года конфликт произошёл из-за трейлера по Destiny 2.