Bungie продемонстрировала работу нового Proximity-чата Marathon в действии

Напомним, что когда игру только анонсировали, студия пыталась всячески открещиваться от наличия в игре подобной функции из-за токсичности игроков.

И тем не мене с момента анонса, игроки все же помогли студии добавить в игру новые фишки. Так что и модифицированный голос игрока из видео может вполне стать фичей. Особенно, когда игроки берут на себя роль робота Rook в соло-режиме.

Кстати, после этого видео, игроки действительно запросили у Bungie подобную штуку, как было с изменением голоса в ARC Raiders.

Marathon выходит в марте на PS5 и PC. Стоимость игры составит $39.99.