Marathon готовится к первому испытанию: Bungie объявила даты технического теста

Bungie официально объявила о проведении закрытого технического теста своего нового extraction-шутера Marathon. Испытание пройдёт с 22 по 28 октября и будет доступно для игроков из Северной Америки и Европы. Желающие уже могут подать заявку на участие — пользователи Steam смогут сделать это напрямую через платформу с 13 октября, начиная с 20:00 по московскому времени.

Тестирование охватит три платформы: ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Bungie предупреждает, что все участники должны будут подписать соглашение о неразглашении — публиковать записи, скриншоты и вести трансляции категорически запрещено. Основная цель теста — собрать отзывы о базовых механиках после нескольких месяцев активной доработки проекта.

Игрокам предложат три карты, пять оболочек бегунов, одиночную очередь, голосовой чат поблизости и переработанный темп сражений. Также разработчики обещают улучшенное повествование, передаваемое через элементы окружения. В Bungie уточнили, что текущая сборка далека от финальной версии и содержит лишь часть контента, запланированного для релиза.

Для участия на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i5-6600, видеокарта GeForce GTX 1050 Ti и 8 ГБ оперативной памяти. Дата релиза Marathon пока не раскрыта, но, по прогнозам Sony, игра выйдет до марта 2026 года.