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Marathon 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4.3 78 оценок

Marathon получила существенные улучшения с майского плейтеста

Solstice Solstice

Marathon получила существенные улучшения с майского плейтеста — игроки начали делиться нововведениями и переработками, несмотря на нарушение NDA

  • Трупы теперь не исчезают и находятся на карте до конца матча. Кроме того, если раненный игрок будет валяться в воде, то ее поверхность окрасится в синий цвет, как в недавних CGI-роликах.
  • Улучшено освещение и качество моделек персонажей.
  • На черном рынке теперь можно торговать топовыми вещами, несмотря на низкий уровень. Также были обновлены многие иконки предметов и улучшена карта матча.
  • Воскрешение теперь длится дольше.
  • На карте появилась новая снайперская винтовка V99, стреляющая энергетическими патронами.

Тестеры сранивают ее с одной из винтовок, которая была у снайпера в Team Fortress 2 с заряжающимся усиленным выстрелом.

  • Медика переработали таким образом, что теперь он напоминает «Лайфлайн из Apex Legends». Класс может вызывать дрона, подлечивающего тиммейтов.

Пока что тестеры похоже находятся в полном восторге от нового игрового билда, однако это все равно не спасло игру от переноса на неопределенный срок.

Подробнее о старте маркетинговой кампании игры и новой дате релиза мы узнаем где-то осенью.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
paratrupof
4
tokyotakata

Да ладно вам, остыньте от хейта, дайте разрабам шанс 😹 Многие из "обывателей" не видели игру на финале, те кого допустили до теста, указали на все косяки и разрабы сделали очень хороший шаг - перенесли игру! Да, срок неопределенный - это и есть подтверждение того что много проблем и их нужно решить, перед тем как выпустить продукт в свет.