Marathon получила существенные улучшения с майского плейтеста — игроки начали делиться нововведениями и переработками, несмотря на нарушение NDA

Трупы теперь не исчезают и находятся на карте до конца матча. Кроме того, если раненный игрок будет валяться в воде, то ее поверхность окрасится в синий цвет, как в недавних CGI-роликах.

Улучшено освещение и качество моделек персонажей.

На черном рынке теперь можно торговать топовыми вещами, несмотря на низкий уровень. Также были обновлены многие иконки предметов и улучшена карта матча.

Воскрешение теперь длится дольше.

На карте появилась новая снайперская винтовка V99, стреляющая энергетическими патронами.

Тестеры сранивают ее с одной из винтовок, которая была у снайпера в Team Fortress 2 с заряжающимся усиленным выстрелом.

Медика переработали таким образом, что теперь он напоминает «Лайфлайн из Apex Legends». Класс может вызывать дрона, подлечивающего тиммейтов.

Пока что тестеры похоже находятся в полном восторге от нового игрового билда, однако это все равно не спасло игру от переноса на неопределенный срок.

Подробнее о старте маркетинговой кампании игры и новой дате релиза мы узнаем где-то осенью.