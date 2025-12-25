Не Tarkov: Marathon черпает вдохновение в культовой MMO прошлого

Бывший игровой директор Marathon Кристофер Барретт рассказал, что источником вдохновения для проекта послужили вовсе не современные экстракционные шутеры вроде Escape from Tarkov или Hunt: Showdown. По его словам, фундаментальной отправной точкой стала классическая MMO Dark Age of Camelot.

Барретт подчеркнул, что ключевой идеей был «живой мир», в котором игроки создают совместные истории, а постоянное ощущение опасности исходит от присутствия других пользователей. Экстракция рассматривалась лишь как удобный инструмент для формирования компактного игрового цикла продолжительностью около 15 минут, где каждая сессия могла обернуться как успехом, так и провалом.

Среди первоначальных целей Marathon он выделил постоянные серверы, мир, управляемый игроками и наполненный динамическими событиями, а также сильный акцент на уникальные переживания. В концепцию входили и элементы выживания — от травмированных конечностей до утечек газа, способных изменить ход боя.

После нескольких переносов релиз Marathon намечен на март. Хотя Барретт воздержался от комментариев о текущем направлении Bungie с упором на героических персонажей и ограниченные по времени рейды, он отметил, что отдельные черты изначальной идеи всё же заметны — в ближнем голосовом чате и более напряжённых PvE-сражениях.