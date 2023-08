Немецкая студия karakter помогает Bungie в разработке Marathon ©

В начале этого года Bungie официально представила PvE-шутер Marathon, но можно с уверенностью сказать, что пройдет еще немало времени, прежде чем игра будет готова к повторному показу, а тем более к выпуску. Тем не менее, работа над шутером продолжается, и Bungie привлекает к работе над проектом талантливых специалистов за пределами студии.



Немецкая дизайн-студия karakter, специализирующаяся на художественном оформлении и дизайне сообщила, что помогает Bungie в разработке Marathon. "Мы поддерживаем Bungie в создании нового мира, основанного на их смелом, графическом видении", - написала студия.



Дизайн-студия karakter ранее принимала участие в разработке ряда проектов для PlayStation, включая Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West и God of War Ragnarok. Студия также оказывала поддержку в таких играх, как Call of Duty: Black Ops 4, Ryse Son of Rome и Middle-earth: Shadow of War.