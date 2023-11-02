По слухам, Bungie провела закрытую игровую сессию по Marathon, но избранным игрокам не понравилось увиденное

Продолжает появляться информация о сложной ситуации в компании Bungie, где в результате масштабной волны увольнений, принадлежащей Sony, пришлось отложить ряд важнейших проектов.

Среди них - шутер Marathon, который, согласно последнему сообщению Bloomberg, отложен до 2025 года. Подтверждает этот тезис и известный блогер Aztecross, который в одном из своих последних видеороликов рассказал о довольно сложном моменте для Bungie.

Согласно заявлению создателя контента, приведенному в видеоролике, Bungie провела встречу со стримерами игры Escape from Tarkov, которая явно повлияет на геймплей и структуру игры Marathon, которая, таким образом, должна предстать в виде шутера с добычей. Однако во время закрытого мероприятия все пошло не так гладко: в конце теста Bungie спросила: "Вы бы стали играть в Marathon, если бы он вышел завтра?", но никто не поднял руку в знак одобрения.

Поэтому крайне негативные отзывы заставили Bungie отложить проект до 2025 года, когда шутер должен дебютировать после полной доработки разработчиками. На этом мрачные новости для Bungie не заканчиваются, поскольку Destiny 2 за последние несколько месяцев, похоже, также сильно потеряла в популярности.