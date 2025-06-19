СМИ: большинство сотрудников Bungie были застигнуты врасплох новостью о переносе шутера Marathon

По данным журналиста Пола Тасси из Forbes, большинство сотрудников Bungie были застигнуты врасплох новостью о переносе шутера Marathon — разработчики узнали о решении руководства практически одновременно с официальным объявлением. Подобная секретность, по мнению источников Тасси, была продиктована стремлением избежать утечек до публичного заявления.
Хотя перенос не означает отмену проекта, Bungie взяла дополнительное время, чтобы устранить проблемы, выявленные в ходе последних тестов. Отзывы о демоверсиях оказались недостаточно позитивными, и студия решила не рисковать — особенно на фоне провального релиза Concord, который стал болезненным уроком для Sony. В условиях растущего давления на сегмент live service-проектов компания предпочитает сыграть в долгую, даже если это требует значительного сдвига сроков.
Интересно, что слухи о возможной задержке ходили еще с мая прошлого года — и теперь они подтвердились. Вдобавок Тасси, полушутя, выразил сомнение, что другой амбициозный проект Sony — Fairgames — вообще когда-либо доберется до релиза. На фоне текущей неопределенности вокруг сервисных игр это предположение выглядит всё менее фантастическим.
Я вот не понимаю, в чем прикол данного стиля и минимализма? От такого визуала может быть будет производительность лучше или стабильность? Нифига. Будет требовать на релизе RTX 5070 и 32ГБ оперативны.
Минимализм нужен для скейлинга. Чтобы они смогли ее запустить с приличном фпс даже на телефоне и чтобы картинка сильно не отличалась от пк.
минимализм выглядит совсем по другому. а здесь какая то геометричность. я бы даже сказал гипергеометричность. минимум теней максиммум контраста и куча кучная каких то мелких прорисовок видимо чтоб совсем плоско не смотрелось. в общем прям на любителя стилистика
они были уверены что проект закроют?
Лучше бы отменили эту игру.
"компания предпочитает сыграть в долгую" - сказочные оптимисты, эту вырвиглазную поделку ждёт быстрая кончина.
Картинка прям вырви глаз, но может кому нравится, главный вопрос для студии, скорее, все таки, как в эту игру заманить людей из других таких же, где уже есть аудитория и наработан прогресс какой-то, а тут еще ничего нет и стилистика на любителя.
у них что то с болевым порогом, или ещё с чем, нервная система деградировала или мозг... Сoncord 3 грядёт однако.