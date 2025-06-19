СМИ: большинство сотрудников Bungie были застигнуты врасплох новостью о переносе шутера Marathon

По данным журналиста Пола Тасси из Forbes, большинство сотрудников Bungie были застигнуты врасплох новостью о переносе шутера Marathon — разработчики узнали о решении руководства практически одновременно с официальным объявлением. Подобная секретность, по мнению источников Тасси, была продиктована стремлением избежать утечек до публичного заявления.

Хотя перенос не означает отмену проекта, Bungie взяла дополнительное время, чтобы устранить проблемы, выявленные в ходе последних тестов. Отзывы о демоверсиях оказались недостаточно позитивными, и студия решила не рисковать — особенно на фоне провального релиза Concord, который стал болезненным уроком для Sony. В условиях растущего давления на сегмент live service-проектов компания предпочитает сыграть в долгую, даже если это требует значительного сдвига сроков.

Интересно, что слухи о возможной задержке ходили еще с мая прошлого года — и теперь они подтвердились. Вдобавок Тасси, полушутя, выразил сомнение, что другой амбициозный проект Sony — Fairgames — вообще когда-либо доберется до релиза. На фоне текущей неопределенности вокруг сервисных игр это предположение выглядит всё менее фантастическим.