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Marathon 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4.2 76 оценок

СМИ: большинство сотрудников Bungie были застигнуты врасплох новостью о переносе шутера Marathon

butcher69 butcher69

По данным журналиста Пола Тасси из Forbes, большинство сотрудников Bungie были застигнуты врасплох новостью о переносе шутера Marathon — разработчики узнали о решении руководства практически одновременно с официальным объявлением. Подобная секретность, по мнению источников Тасси, была продиктована стремлением избежать утечек до публичного заявления.

Хотя перенос не означает отмену проекта, Bungie взяла дополнительное время, чтобы устранить проблемы, выявленные в ходе последних тестов. Отзывы о демоверсиях оказались недостаточно позитивными, и студия решила не рисковать — особенно на фоне провального релиза Concord, который стал болезненным уроком для Sony. В условиях растущего давления на сегмент live service-проектов компания предпочитает сыграть в долгую, даже если это требует значительного сдвига сроков.

Интересно, что слухи о возможной задержке ходили еще с мая прошлого года — и теперь они подтвердились. Вдобавок Тасси, полушутя, выразил сомнение, что другой амбициозный проект Sony — Fairgames — вообще когда-либо доберется до релиза. На фоне текущей неопределенности вокруг сервисных игр это предположение выглядит всё менее фантастическим.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Алан Битаров

Я вот не понимаю, в чем прикол данного стиля и минимализма? От такого визуала может быть будет производительность лучше или стабильность? Нифига. Будет требовать на релизе RTX 5070 и 32ГБ оперативны.

3
answerx32

Минимализм нужен для скейлинга. Чтобы они смогли ее запустить с приличном фпс даже на телефоне и чтобы картинка сильно не отличалась от пк.

Игорь Болонев

минимализм выглядит совсем по другому. а здесь какая то геометричность. я бы даже сказал гипергеометричность. минимум теней максиммум контраста и куча кучная каких то мелких прорисовок видимо чтоб совсем плоско не смотрелось. в общем прям на любителя стилистика

1
r23dom

они были уверены что проект закроют?

1
Exies27

Лучше бы отменили эту игру.

Геральт Батькович

"компания предпочитает сыграть в долгую" - сказочные оптимисты, эту вырвиглазную поделку ждёт быстрая кончина.

Langlitz

Картинка прям вырви глаз, но может кому нравится, главный вопрос для студии, скорее, все таки, как в эту игру заманить людей из других таких же, где уже есть аудитория и наработан прогресс какой-то, а тут еще ничего нет и стилистика на любителя.

Despot_Aspid
болезненным уроком для Sony

у них что то с болевым порогом, или ещё с чем, нервная система деградировала или мозг... Сoncord 3 грядёт однако.