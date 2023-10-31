СМИ: компания Bungie отложила выход дополнения для Destiny 2, а также следующей полноценной игры - Marathon

Расширение Destiny 2 The Final Shape было анонсировано в августе, тогда же была названа дата его выхода - 27 февраля 2024 года.

Однако, по данным источников Bloomberg, выход расширения был отложен до июня следующего года, что не позволит материнской компании Sony выйти на текущий финансовый год.

Следующая полноценная игра Bungie, Marathon, была анонсирована в мае для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

Хотя сроки запуска не были подтверждены, источники Bloomberg утверждают, что научно-фантастический шутер с PvP-экшеном был отложен до 2025 года, а ранее планировалось, что он выйдет в 2024 году.

Сообщение совпало с новостью о том, что Bungie стала последней студией PlayStation, в которой произошли увольнения.