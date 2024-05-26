Сегодня серия Watch Dogs отмечает свой 10-летний юбилей - первая часть во франшизе вышла 26 мая 2014 года.
В своё время каждый трейлер оригинальной Watch Dogs вызывал огромный ажиотаж в игровом сообществе: игроки были восхищены графической составляющей и представленными в трейлерах возможностями взлома города в игре. Всё это подогревалось агрессивным маркетингом от Ubisoft, в котором игрокам обещали настоящую революцию в играх с открытым миром, попутно делая выпады даже в сторону Rockstar Games заявляя, что игрокам "достаточно 2 месяцев для Лос-Сантоса".
В итоге с Ubisoft это сыграло злую шутку: на релизе игроки были неприятно удивлены тем, что игра представляла из себя далеко не то, что им обещали маркетологи и разработчики. В 2014-м году игра разочаровала многих фанатов, которые ожидали увидеть нечто действительно революционное, а получили интересный, но очередной клон Grand Theft Auto. Оценка игры на Metacritic составила 80 баллов.
При этом со временем отношение к Watch Dogs у игроков улучшилось: среди плюсов игры они отмечают очень атмосферный Чикаго, мрачный и серьезный сюжет, а так же похвалили Ubisoft за то, что компания в своё время все-таки не побоялась вложить огромные деньги в попытку создания конкурента GTA, хоть у них и не получилось всё из задуманного.
Тем не менее, обман игроков с маркетингом первой части не прошел бесследно для серии и компании Ubisoft: Watch Dogs 2 в 2016-м году получила хорошие оценки от критиков и игроков, но многие пользователи после обмана с первой частью, решили более настороженно отнестись к покупке игры, из-за чего стартовые продажи оказались довольно низкими. При этом игроки хвалили красоту внутриигрового Сан-Франциско и расширенные возможности взлома относительно оригинальной игры. Правда при этом игра потеряла серьезность и мрачность первой части.
Следующая игра в серии, Watch Dogs: Legion, сильно разочаровала игроков и критиков - попытка Ubisoft внедрить в игру систему с отсутствием главного героя как такового, позволяя играть за различных жителей Лондона, в итоге привела к тому, что сюжет игры получился откровенно проходным - это произошло из-за того, что разработчики были вынуждены писать сценарий так, чтобы он подходил к любому персонажу. Продажи игры оказались тоже разочаровывающими.
Компания попыталась исправиться перед игроками в DLC, добавив в игру Рэнча и Эйдена Пирса, но исправить все проблемы Легиона это в любом случае не помогло.
Недавно стало известно о том, что компания Ubisoft решила закрыть серию. На данный момент непонятно - окончательно ли закрыта Watch Dogs или издатель все-таки когда-нибудь сделает продолжение, однако серия определенно запомнится игрокам своими положительными и отрицательными моментами.
Отличная игра, брал на релизе и переигрываю с удовольствием даже сейчас. Автор ругает, что это клон GTA. Хз, хз, по многим параметрам WD не уступает, а порой и превосходит GTA, после Эйдена Пирса гг GTA показались инвалидами. Никак после собак не мог привыкнуть, что копы всегда знают, где ты находишься, что не могу отнять телефон у прохожих, развести мост, скрыться от камер и потушить свет во всем квартале.
лучшая игра серии. серьезная с офигенным главным героем. очень жаль, что с Эцденом так и не вышло нормального продолжения. его телескопическая дубинка лучше в разы йо-йо гопонигера из 2ой.
Помню, что рекламная компания у игры была солидного бюджета. Очень. Очень и очень много было маркетингового материала о данной игре, что она вся такая уникальная куча анимаций, продвинутый аи, лучшая графика на момент выхода и прочее. И как же я разочаровался, когда поиграл в это на релизе. Ни одна игра такого разочарования мне не дарила. Очень полезно по жизни сдерживать свои ожидания и не верить ничему рекламному, хотя это касается не только игр.
игра классная была - особенно с графическими модами.после нее серия скатилась в полупокерскую радужную шляпу.
медленная проходка с телефоном в руке или когда руки в карманах - вообще топ смотрелось
и имено с первых спящих собак начался треш с футажами- когда нам показали одно а выходило что-то обрезанное и недоделанное
Вторая и третья части куда-то не туда пошли... детсад под хип-хопчик
Добавили бы больше взломов, мировая сеть(типа Uplink и пр.), скрипты всякие, программы, гаджеты покупать в даркнете или ещё где, можно было ещё кууучу вариантов прохождения надобавлять, чтоб в лоб, с пистолетом было бы очень сложно, а если ты такой супер хитрый, то мог бы хоть даже охранника компрометировать и заставить пропустить себя на предприятие какое и пр.
Уже писал, но ещё раз напишу - классная и атмосферная игра.Еще бы им управление тачками улучшить и был бы просто топ. Прикольные вторжения других игроков как в Dark Souls. Две первые части прошёл до самого конца в отличие от других игр Юбиков. Очень печально, что они пока решили прикрыть серию.
Зы Помню как классно тролил вторженцев в доме сестры Пирса.Занятная фишка с этой дверью)
Зыы А случайные мини сценки на улицах Сан Франциско во второй части просто 🔥
10 лет назад Юбисофт приучила не верить их трейлерам и обещаниям.
"а получили интересный, но очередной клон Grand Theft Auto"-не согласен
Эх, жаль сдохла // Денис Лежепеков
Помянем
"Хочу быть GTA, нет хочу быть Saints Row, нет хочу быть Deus Ex"
Бестолковые решения сгубили не очень много, но обещающую серию. Печальный удел всех проектов Юбисофт, ибо бестолковые решения, видимо, их кредо:)
Watch dogs 2 одна из моих любимых игр, с большим удовольствием проходил все мини-квесты с использованием гаджетов. Это было круто. + npc там уникальные, особенно гопники на заводе. Спасибо юбикам
Как родилась, так и подохла в корчах после первой же игры.
Да, были времена, когда людям достаточно было показать отредактированный геймплей и они верили, бежали предзаказывать.)
Как будто сейчас что то изменилось
А Сейчас Юбисофт стали умнее и открывают предзаказы до показа геймплея))
Как была мусором изначально, так и осталась.