Сегодня серия Watch Dogs отмечает свой 10-летний юбилей - первая часть во франшизе вышла 26 мая 2014 года.

В своё время каждый трейлер оригинальной Watch Dogs вызывал огромный ажиотаж в игровом сообществе: игроки были восхищены графической составляющей и представленными в трейлерах возможностями взлома города в игре. Всё это подогревалось агрессивным маркетингом от Ubisoft, в котором игрокам обещали настоящую революцию в играх с открытым миром, попутно делая выпады даже в сторону Rockstar Games заявляя, что игрокам "достаточно 2 месяцев для Лос-Сантоса".

В итоге с Ubisoft это сыграло злую шутку: на релизе игроки были неприятно удивлены тем, что игра представляла из себя далеко не то, что им обещали маркетологи и разработчики. В 2014-м году игра разочаровала многих фанатов, которые ожидали увидеть нечто действительно революционное, а получили интересный, но очередной клон Grand Theft Auto. Оценка игры на Metacritic составила 80 баллов.

При этом со временем отношение к Watch Dogs у игроков улучшилось: среди плюсов игры они отмечают очень атмосферный Чикаго, мрачный и серьезный сюжет, а так же похвалили Ubisoft за то, что компания в своё время все-таки не побоялась вложить огромные деньги в попытку создания конкурента GTA, хоть у них и не получилось всё из задуманного.

Тем не менее, обман игроков с маркетингом первой части не прошел бесследно для серии и компании Ubisoft: Watch Dogs 2 в 2016-м году получила хорошие оценки от критиков и игроков, но многие пользователи после обмана с первой частью, решили более настороженно отнестись к покупке игры, из-за чего стартовые продажи оказались довольно низкими. При этом игроки хвалили красоту внутриигрового Сан-Франциско и расширенные возможности взлома относительно оригинальной игры. Правда при этом игра потеряла серьезность и мрачность первой части.

Следующая игра в серии, Watch Dogs: Legion, сильно разочаровала игроков и критиков - попытка Ubisoft внедрить в игру систему с отсутствием главного героя как такового, позволяя играть за различных жителей Лондона, в итоге привела к тому, что сюжет игры получился откровенно проходным - это произошло из-за того, что разработчики были вынуждены писать сценарий так, чтобы он подходил к любому персонажу. Продажи игры оказались тоже разочаровывающими.

Компания попыталась исправиться перед игроками в DLC, добавив в игру Рэнча и Эйдена Пирса, но исправить все проблемы Легиона это в любом случае не помогло.

Недавно стало известно о том, что компания Ubisoft решила закрыть серию. На данный момент непонятно - окончательно ли закрыта Watch Dogs или издатель все-таки когда-нибудь сделает продолжение, однако серия определенно запомнится игрокам своими положительными и отрицательными моментами.