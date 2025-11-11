Sony подтвердила выход Marathon от Bungie до марта 2026 года

Компания Sony официально подтвердила, что многопользовательский шутер Marathon от студии Bungie выйдет до конца текущего финансового года, то есть до марта 2026 года.

Новое заявление прозвучало во время квартального отчёта Sony, где финансовый директор компании Лин Тао подчеркнул, что разработка Marathon идёт по плану, а сама студия полностью сосредоточена на выпуске игры в срок.

С момента анонса в начале 2025 года проект столкнулся с рядом трудностей — от плагиатных обвинений до неоднозначных отзывов после первых тестов. Эти проблемы привели к задержке релиза на неопределённый срок.

Однако последние закрытые плейтесты, прошедшие в конце октября, показали заметный прогресс. По отзывам участников, игра значительно улучшилась по сравнению с летними тестами, хотя некоторые незначительные ошибки ещё предстоит исправить.

Если Marathon действительно выйдет в феврале–марте 2026 года, то ему может повезти с окном релиза — начало года обещает быть относительно спокойным, а GTA 6 теперь ожидается только в ноябре 2026.

Главным конкурентом проекта остаётся ARC Raiders, однако к весне следующего года интерес к нему, вероятно, уже снизится. Это может дать Bungie шанс громко заявить о себе в жанре “extraction shooter”.